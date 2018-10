Actualizada 09/10/2018 a las 11:00

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que la siniestralidad laboral ha crecido en la Comunidad foral entre los años 2012 y 2017, si bien ha precisado que en este último año se aprecia "una contención" en ese crecimiento y además en lo que va de año 2018 se está registrando un ligero descenso del 0,1 por ciento.



Fernando Domínguez ha asegurado, en una comparecencia parlamentaria a petición de UPN, que la salud laboral es "una prioridad" del Ejecutivo y ha señalado que entre los años 2016 y 2018 el presupuesto del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral ha aumentado un 27 por ciento, mientras que en la anterior legislatura, entre 2012 y 2015, se disminuyó en un 10,8 por ciento.



El consejero ha señalado que desde el año 2000 se experimentó en Navarra, al igual que en el resto de España, una "clara tendencia" a la disminución de los accidentes laborales con baja, hasta el año 2012, "año de la reforma laboral española". "Desde ese año, ha habido un repunte de accidentes hasta 2017, año en que parece apuntarse un cambio de tendencia en Navarra, constatándose una contención del crecimiento, un 0,9 por ciento respecto al 2,5 anterior", ha explicado.



Además, Domínguez ha apuntado, "con prudencia", que en los tres primeros trimestres de 2018 "parece continuar ese cambio de tendencia, con una ligera disminución del 0,1 por ciento por primera vez desde 2013".



Durante su comparecencia, el consejero ha explicado algunas de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de Navarra frente a la siniestralidad laboral, precisando que la Comunidad foral "posee una pequeña parte de las competencias preventivas y de capacidad para incidir en la prevención de la siniestralidad". Además, ha afirmado que la legislación nacional "no parece mostrarse eficaz para afrontar la situación actual".

PLAN DE SALUD LABORAL



Fernando Domínguez se ha referido al Plan de Salud Laboral de Navarra 2017-2020, que se va desarrollando "como estaba previsto" y que aborda temas como los accidentes de trabajo, y disciplinas como la ergonomía, riesgos higiénicos, riesgos psicosociales y grupos vulnerables como las mujeres embarazadas.



Según el consejero, Navarra está trabajando en la "mejora continua" del sistema de información, registro y vigilancia de la salud en el trabajo y el incremento del conocimiento sobre la realidad de las empresas en materia preventiva. También está reforzando del papel de las administraciones públicas para la prevención de riesgos laborales y está aumentando la formación de los agentes preventivos y su ampliación a los futuros trabajadores.



Además para el periodo 2018-2019, el Gobierno de Navarra se ha propuesto estudiar el incremento de recursos para inspección de trabajo y su posible transferencia, y también está analizando la posibilidad de disponer de delegados territoriales de prevención "con derechos y competencias".



Al término de la intervención de Domínguez, el parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que la comparecencia ha sido "realmente autocomplaciente" y ha visto "un Gobierno a la defensiva y no en disposición de solucionar un problema alarmante". "Está claro que los accidentes laborales se han incrementando de forma alarmante y el consejero no solo no ha hecho una autocrítica sino que no ha propuesto una sola medida de revisión de las políticas que está impulsando el Gobierno. Con más presupuesto hemos visto peores datos, no se está invirtiendo bien y habrá que reorientar las políticas que se están impulsando", ha afirmado.

