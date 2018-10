UPN, PSN y PPN piden al Gobierno foral que escuche la advertencia de UAGN

Actualizada 08/10/2018 a las 13:34

UPN, PSN y PPN han planteado al Gobierno de Navarra que escuche la advertencia sobre la renta garantizada que realizó la semana pasada la organización agraria UAGN, que señaló que esta percepción está suponiendo "un freno brutal" para encontrar trabajadores en el campo. Por contra, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Podemos se han mostrado abiertamente críticos con estas declaraciones.



El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que UAGN es una organización "con una trayectoria de décadas, que representa un sector importantísimo de esta tierra, que conoce el día a día, y lo lógico es que la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, llame a esa organización, se siente con ella y escuche qué esta ocurriendo". "No sé si hay efecto llamada o no por la renta garantizada, pero Cáritas dijo hace un año que había efecto llamada. ¿No será bueno hablar con UAGN y reunirse con ellos?", ha planteado.



Además, ha señalado que "no puede ser que cuando un particular, una organización o una entidad critican al Gobierno automáticamente es insultado, es un xenófobo, es un racista, es de extrema derecha". "Uxue Barkos debería ser presidenta de todos los navarros y respetar a todos los navarros", ha indicado.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha cuestionado las declaraciones de UAGN y ha afirmado que "gracias a la renta garantizada la media mensual de personas contratadas ha aumentado un 57% y la tasa de pobreza ha disminuido en Navarra un 7,8 por ciento, mientras en el Estado ha bajado solo un 3,2".



Ha incidido en que la ley de renta garantizada exige que los perceptores tengan que aceptar un trabajo "adecuado" cuando se les ofrezca y ha negado que exista "efecto llamada" para percibir esta ayuda en Navarra. "Para recibir la renta garantizada se necesitan dos años de domiciliación en Navarra y un años si la familia tiene menores. Difícilmente puede haber efecto llamada", ha indicado.



El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que la renta garantizada "ha supuesto la salida de la pobreza severa de decenas de miles de personas y que la UAGN contraponga sus intereses contra los más débiles solo se explica por intereses partidistas".



Mikel Buil ha considerado que "arremeter contra los derechos humanos y la agenda 2030 no es propio de asociaciones profesionales que defienden el interés común" y ha planteado a UAGN que "prueben a subir salarios y mejorar las condiciones de los trabajadores de campo e igual se soluciona el problema".



La portavoz del PSN, María Chivite, ha señalado que su grupo pidió hace casi un año un informe a la Cámara de Comptos sobre la renta garantizada y ha explicado que el propio órgano fiscalizador les ha transmitido que en octubre empezarían a trabajar en él.



Chivite ha señalado que, "más allá de que las declaraciones de UAGN hayan podido ser políticamente correctas o no, el Gobierno debería escuchar más, porque no es la primera organización que habla de la renta garantizada, incluso Cáritas dijo hace meses que percibía cierto efecto llamada". La dirigente socialista ha señalado que la inserción laboral de los perceptores de renta garantizada "no funciona bien" y ha explicado que sólo se ha ejecutado el 7 por ciento de la partida destinada a subvenciones para la contratación de personas que perciben la renta garantizada. También ha planteado que cabría preguntarse si los sueldos en la agricultura podrían ser mayores.



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha reclamado también un informe de la Cámara de Comptos sobre los controles en el cobro de la renta garantizada. "Barkos no sale a la calle, no le han contado lo que realmente es una queja en muchos pueblos de Navarra, que se quejan de que no encuentran gente para trabajar en el campo porque hay personas que esta recibiendo la renta garantiza y prefieren quedarse como están o trabajar en 'b'", ha indicado.



Así, ha pedido "solidaridad con los necesitados, pero justicia también frente a quienes hacen un uso fraudulento de ella, que además hacen un daño terrible a quienes verdaderamente necesitan esa renta".



Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha considerado que UAGN hace "discurso de odio a los pobres" y ha defendido "la incidencia de la renta garantizada en el descenso de la tasa de pobreza". "Ha sido totalmente eficaz y conviene aclarar, sobre ese fraude que se denuncia por parte de algunos grupos de la oposición, que se revisan el 80 por ciento de los expedientes y que hay un fraude del 4 por ciento que se corrige inmediatamente", ha afirmado.

