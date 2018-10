Recepción institucional a Aspace por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Actualizada 05/10/2018 a las 12:28

Con motivo del Día Internacional de la Parálisis Cerebral 2018 y del congreso que, con el objetivo de visibilizar la sexualidad e intimidad de estas personas, se celebra el fin de semana en Lekaroz, el Parlamento de Navarra ha ofrecido una recepción institucional a Aspace en la que, tal y como ha señalado Ainhoa Aznárez, presidenta de la Cámara, !se ha puesto en valor la importancia de la accesibilidad y la inclusión social, también en el entorno rural".

El acto ha tenido lugar en la Sala Institucional de la sede de la Cámara y ha contado, entre otros, con la asistencia de Javier Esparza, Maribel García Malo (G.P. UPN), Bakartxo Ruiz, Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu), Mikel Buil (G.P. Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai), María Chivite, Nuria Medina (G.P. PSN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra) así como representantes de las juntas directivas de Aspace Navarra, Confederación Aspace y Red de Ciudadanía Activa de Aspace.

En su saludo de bienvenida, Ainhoa Aznárez ha hecho alusión al lema del Congreso, 'No mires para otro lado', a fin de reivindicar una mirada más amplia en torno al concepto de inclusión social, porque “nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de seguir arrastrando el estigma de la invisibilidad, especialmente notorio en las pequeñas poblaciones, 272 en Navarra y más de 8.100 en todo el Estado, donde el ejercicio de los derechos de accesibilidad no resulta pleno”.

En ese contexto, la presidenta se ha dirigido a la sociedad para que, conforme a su talante solidario, contribuya a que se cubran las necesidades del colectivo al que repesenta Aspace, cuya labor se extiende a entornos rurales, donde las dificultades para acercar los servicios resultan especialmente notorias. “Abordar la diversidad desde la perspectiva de los derechos implica asumir desde las instituciones, también desde el entramado civil, la universalidad e interdependencia de estos”, ha señalado.

A modo de colofón y tras agradecer el esfuerzo de la gran familia que forma Aspace por “dar a conocer una realidad que en muchas ocasiones la sociedad ha preferido no mirar”, Aznárez ha resaltado el salto cualitativo que, en ese sentido, ha supuesto la Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal. “Vamos por el buen camino, es la senda a seguir”, ha asegurado.

Seguidamente, Luis Antonio Gómara, presidente de Aspace Navarra, se ha congratulado por la acogida “cordial y sincera” que les ha brindado el Parlamento y, a ese respecto, ha manifestado que “Aspace tiene plena conciencia de formar parte del entramado social y democrático de Navarra. Muchas gracias”.

A continuación, Manuela Muro, presidenta de la Confederación de Aspace, ha recordado la visita que, el pasado 1 de junio, cursó Ainhoa Aznárez a las instalaciones de Aspace en Zizur y, en ese sentido, ha subrayado la “importancia de observar de cerca las plurideficiencias propias de la parálisis cerebral. No es casualidad la celebración de este VIII Congreso en Lekaroz, Aspace Navarra es una entidad pionera en parálisis cerebral y en productos texturizados, muy importantes porque facilitan la deglusión y atenúan los problemas respiratorios. La Confederación Aspace cuenta con 120.000 personas con parálisis cerebral. Hay mucha tarea por delante”.

El acto ha finalizado con un lunch en el Atrio del Parlamento, donde se han servido productos elaborados artesanalmente en Aspace-Navarra.

El VIII Congreso de Aspace, que se celebra los días 5 y 6 en Lekaroz, abordará la importancia del entorno familiar como elemento esencial en el abordaje de la afectividad, reivindicando una mirada más amplia en torno al concepto de sexualidad, y analizará las experiencias de atención en entornos rurales.

Aspace Navarra es una entidad sin ánimo de lucro, nacida de la inquietud de varios padres y madres que quisieron buscar oportunidades para sus hijos e hijas con parálisis cerebral y/o alteraciones afines.

Desde 1971, Aspace Navarra ha desarrollado “un itinerario de vida” con el fin de lograr la máxima integración social de las personas con parálisis cerebral y/o alteraciones afines, desarrollando diversos programas y servicios personalizados, adecuados a todas las personas y a sus diferentes edades y necesidades.

En el año 2003 se crean las dos Fundaciones y la Asociación deja de gestionar directamente los centros y servicio centrando su acción en tres líneas de actuación: programas para las personas con parálisis cerebral, programas para las familias y programas en la sociedad.

