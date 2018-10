Mikel Buil presentará su candidatura para encabezar la lista de Podemos Navarra

Actualizada 05/10/2018 a las 11:33

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha anunciado que presentará su candidatura a las primarias para encabezar la lista de Podemos al Parlamento de Navarra en las próximas elecciones forales.



En declaraciones a los medios de comunicación, Buil ha explicado que "estamos en un momento en Podemos que supone una nueva fase, una fase de madurez después de una época dura de estructuración y muchas personas me han invitado a que pueda liderar la nueva fase".



Según ha dicho, acomete esta labor "recogiendo el trabajo anterior de impugnación del régimen del 78, de impugnación del austericidio, de mejorar el trabajo por la gente y recoger cuestiones básicas que hemos trabajado como la implementación de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, las leyes de renta garantizada, de complemento de pensiones y otras tantas que dan un carácter de madurez a nuestra candidatura".



Ha afirmado Buil que la candidatura que va a conformar "no es de la dirección" de Podemos e "incorpora un perfil feminista y municipalista". "Pretendemos desplegar la máxima capacidad de integración sobre todos los perfiles y sensibilidades que tiene la organización en estos momentos y creemos que representa esta fase en que estamos ahora en Podemos", ha dicho, para insistir en "la máxima integración".



Tras indicar que van a "hacer un trabajo de fondo para poder gobernar en 2019", Mikel Buil ha señalado, preguntado si su candidatura puede solucionar la división en el grupo parlamentario, que "nos queda poco en esta legislatura y todos los intentos que hemos hecho y que yo personalmente he hecho nos han llevado a esta situación, yo siempre trabajaré por que a nivel relacional haya buen ambiente pero me temo que dos no bailan un tango si uno no quiere".

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+