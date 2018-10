Aznárez dice que Podemos es un partido "sólido" que "ha dejado ya el acné juvenil"

Actualizada 03/10/2018 a las 17:18

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que Podemos es un partido "sólido" que "ha dejado ya el acné juvenil de los inicios y está madurando" y ha reiterado que ella está a "disposición" de la formación morada de cara a encabezar o no la lista al Parlamento de Navarra en las próximas elecciones forales.

Aznárez ha señalado, en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, que Podemos Navarra "ha tenido una circunstancia que hemos solventado", en referencia a las diferencias en el seno del grupo parlamentario, y ha destacado que "en lo político, no tenemos diferencias entre un Podemos y otro".

"Tenemos un programa electoral que fue el más participado de Navarra y tenemos esa hoja de ruta", ha resaltado la presidenta de la Cámara foral, quien sobre el cambio de nombre del grupo a Podemos-Orain Bai, como solicitaron los cuatro parlamentarios críticos con la dirección, ha comentado que ha sido "una decisión que se adoptó y terminado el asunto".

Tras señalar que los siete integrantes del grupo "seguimos trabajando porque participamos desde el mismo postulado político", Aznárez ha puesto como ejemplo de ello que Laura Pérez propuso constituir una comisión de investigación sobre el rey emérito, "una propuesta que Unidos Podemos presentó en el Congreso". Por lo tanto, ha agregado, "en lo político no hay diferencia, es más un tema organizativo".

Sobre si ha echado de menos el apoyo de los socios del Ejecutivo a la hora de gestionar las desavenencias en el grupo parlamentario, Aznárez ha considerado que "esa reflexión le corresponde a cada partido político". "Cada cual hará su reflexión y rendirá cuentas", ha expuesto.

Por otro lado, preguntada por si se plantea encabezar la lista de Podemos al Parlamento foral, después de que el secretario general, Eduardo Santos, haya anunciado que no lo hará, Aznárez ha reiterado que se pone a "disposición del partido" y ha remarcado que no va a adelantar si lo hará o no porque "no está iniciado el proceso". "No me aventuro sin tener el 'ok' de nuestro partido", ha zanjado.

Además, ha tenido palabras de agradecimiento para Eduardo Santos, que "se queda para seguir ensanchando espacios de Podemos y seguir siendo una de las voces de Navarra en el Estado".

TRANSPARENCIA

En otro orden de cosas, la presidenta del Legislativo foral ha puesto en valor que durante esta legislatura "hemos llevado a cabo un récord en actividad parlamentaria e iniciativas", además de "muchas innovaciones en el Parlamento", de lo que se ha mostrado "muy satisfecha".

Al ser preguntada acerca de qué le hubiera gustado hacer en estos tres años y no ha podido, Aznárez ha citado "cumplir con legislación que hemos ido aprobando y nos hemos quedado fuera, por ejemplo, la ley de transparencia, pionera en el Estado, y que por unas triquiñuelas de enmiendas técnicas" los parlamentarios "no están sujetos a tener que declarar los bienes".

Según ha expuesto, "habría que preguntar a los diferentes grupos parlamentarios el por qué de negarse a que sus bienes sean públicos". "En la comisión de reglamento sólo hubo un grupo que propuso hacer públicos los bienes, el resto dijeron que no", ha agregado.

