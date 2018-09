Sortu exige el acercamiento de presos como paso previo a su liberación

Actualizada 29/09/2018 a las 15:47

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en una Conferencia Política del partido celebrada este sábado en Pamplona, ha exigido el acercamiento de los "presos políticos vascos" a cárceles de Euskadi como paso previo a su liberación.



En su intervención en el acto de clausura de la Conferencia, ante unas 500 personas, Rodríguez ha instado a "sacar a los presos y presas a la calle" y ha reprochado a PSOE y PP que "se han acabado las excusas", porque "nos hemos pasado años oyendo que, cuando ETA desapareciera, la dispersión acabaría en 48 horas".



"Todos y todas las presas no tienen que estar en cárceles próximas a Euskal Herria, tienen que estar en Euskal Herria, como paso previo a la liberalización de todos ellos", ha subrayado Rodríguez, quien ha afirmado que "este pueblo tiene derecho a un futuro sin presos y presas políticas".



El dirigente de Sortu ha aludido en su discurso al acuerdo con el PNV en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco y en ese sentido ha declarado que "sin derecho a decidir no hay nuevo estatus". A aquellos "tentados por la idea de sacar el derecho a decidir de ese acuerdo" para "tratar de incorporar a ese unionismo que lo que pretende es un derecho de veto", les ha transmitido el mensaje de que la izquierda abertzale "no va a avalar en ningún caso un acuerdo que no recoja el derecho a decidir", porque solo aceptará una relación "de Estado a Estado".



Rodríguez ha rechazado "ese supuesto oasis del que nos hablan algunos", en el que proliferan "casos de amiguismo, enchufismo y corrupción", relacionados, ha dicho, con el PNV. También ha denunciado el "recorte sistemático de nuestro autogobierno y nuestra soberanía", la "imposición" de reformas laborales y la precarización de relaciones laborales, "con el consiguiente empobrecimiento de la clase trabajadora". Por ello, ha abogado por alcanzar la soberanía "para revertir los recortes de Madrid y París" y aplicar una política "al servicio de la gente y no de una pequeña y privilegiada minoría parasitaria".



Rodríguez ha aseverado que ese acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco "sobre las bases y principios para un nuevo estatus en la Comunidad Autónoma Vasca" no hubiera sido posible "sin el empuje de la mayoría social". A ese acuerdo, ha resaltado, "no le van a faltar enemigos", y por ello ha apostado por "llenar el proceso soberanista de sociedad, de pueblo" para lograr "un gran impulso social que lo haga irreversible". De hecho, ha agregado, ya se está trabajando con colectivos de pensionistas, mujeres y trabajadores, entre otros, "para reforzar el músculo social del proceso" soberanista.



Respecto a Navarra, donde Sortu (dentro de la coalición EH Bildu) es uno de los partidos que apoyan al Gobierno liderado por Uxue Barkos, ha señalado que les gustaría que el cambio hubiera ido "mucho más allá", pero "es el que es posible aquí y ahora" por la correlación de fuerzas.



Rodríguez ha animado por este motivo a "trabajar desde la calle para ensanchar los límites de lo posible y que se vaya acercando cada vez más al acuerdo necesario". En ningún caso, ha dicho, hay que "jugar el papel de guardián de las esencias o de ver los toros desde la barrera".

