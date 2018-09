El Gobierno de Navarra no comparte la expresión "mariconadas" empleada por un asesor

Actualizada 26/09/2018 a las 15:54

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo foral no comparte la expresión "mariconadas" que un asesor externo del departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales utilizó en una reunión.



Tras subrayar que esta persona se "disculpó de manera casi inmediata", aunque no evitó que alguien llevara el asunto al Defensor del Pueblo, Solana ha añadido en conferencia de prensa que son muchos los ejemplos que demuestran que "tenemos una sociedad heteropatriarcal con un modelo metido hasta lo mas hondo del ser de cada uno de nosotros, aunque no seamos conscientes".



"Es verdad que queda mucho trabajo por delante, demasiados prejuicios que superar y poquita cultura de respeto al otro y a la libertad de cada cual", ha dicho, y reiterado que el Ejecutivo foral "comparte absolutamente un ejercicio de tolerancia cero" ante este tipo de comportamientos.



Por otra parte María Solana ha declinado pronunciarse sobre la fianza de 12.000 euros que el Supremo ha impuesto a UPN para poder ejercer la acción popular contra ella, con la que se ha querellado en el conflicto por la okupación del Palacio Marqués de Rozalejo.



La portavoz ha señalado que sigue todo el proceso con "mucho interés" pero es "más prudente esperar" y "mantener la suficiente distancia" en un asunto "serio" como este y del que ha confiado en poder hablar en otro momento.

