La FNMC hace propuestas para mejorar la financiación y salvaguardar competencias

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) traslada a los grupos parlamentarios varias enmiendas a la Ley Foral de reforma de la Administración Local de Navarra con el objetivo, entre otras cuestiones, de salvaguardar las competencias municipales y mejorar el sistema de financiación local. Asimismo las iniciativas de las entidades locales van encaminadas a atribuir a los ayuntamientos las designaciones de todos los representantes en las asambleas comarcales.



Las iniciativas, acordadas en asamblea el pasado 22 de junio, serán entregadas formalmente entre hoy y mañana a todos los grupos parlamentarios por el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona.



Las enmiendas, según explica la FNMC en un comunicado, concretan las propuestas aprobadas el pasado 22 de junio por la Asamblea federativa, que dio el visto bueno a la tramitación del proyecto, pero acordó también promover diversos cambios en el mismo. Aunque tras dicha asamblea, el Gobierno aceptó algunas peticiones, no hizo lo mismo con otras que consideran de "especial importancia".



Entre las que no aceptó figura la eliminación como causa de extinción de los concejos no contar con recursos suficientes y la propuesta de que todas las competencias locales que asuman las comarcas deben serlo por delegación, y no por mandato legal, incluidas las que el Gobierno señala como Abastecimiento en alta, Tratamiento de residuos y servicios sociales.



A ellas se suma la atribución a los municipios la designación de la totalidad de los miembros de la asamblea comarcal y garantizar que todos los municipios tienen al menos un representante en la misma.



Tampoco fue aceptada la propuesta de dotar el Fondo de Haciendas Locales con un porcentaje de los ingresos de la Hacienda Foral de Navarra y un mínimo garantizado y la de llevar a cabo una aplicación gradual en varios años del tipo mínimo de contribución, que entrará en vigor al aprobarse la nueva ley de haciendas locales, que dibuje el nuevo sistema de financiación.



Las enmiendas que ahora traslada el presidente de la Federación a los grupos parlamentarios tienen por objeto la inclusión en la ley de estas propuestas.

