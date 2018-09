Del Burgo dice que la postura de Beltrán sobre la Transitoria cuarta es personal, no del PPN

Actualizada 24/09/2018 a las 18:35

El exdiputado y exsenador del PP Jaime Ignacio del Burgo sostiene que la posición de la presidenta del PPN Ana Beltrán sobre la disposición Transitoria Cuarta "no responde" a la postura del partido, mantenida desde su refundación y refrendada en el último Congreso (2017), sino que reflejan "una posición personal".



De esta forma ha respondido a las palabras de Beltrán, quien este lunes ha discrepado de él en su defensa de mantener en la Constitución la Disposición Transitoria Cuarta que permite la unión de Navarra y Euskadi.



A pesar de reconocer que "Del Burgo es un referente para el PP y para Navarra", la presidenta popular ha dicho que no están de acuerdo con él cuando defiende mantener esa disposición y ha añadido que para introducirla en su día hubo "razones y unas intenciones lógicas" pero ahora "la dirección del PP quiere derogarla".



En un comunicado, Del Burgo asegura que él sigue "fiel a lo acordado" y remarca que en el caso de la Transitoria Cuarta no ha hablado a título personal.



Para avalar sus palabras alude a los principios del PPN, en los que se recoge que "en el marco de futuras reformas constitucionales, siempre que cuenten con el necesario consenso para llevarlas a cabo, el PPN abogará por la derogación de la disposición transitoria cuarta siempre que tanto en la Constitución como en el Amejoramiento se garantice que cualquier alteración del actual estatus constitucional de Navarra como Comunidad Foral propia y diferenciada se lleve a cabo con el respaldo del pueblo navarro expresado libre y democráticamente en referéndum".



Esa misma idea se recoge en la ponencia ideológica de los populares navarros de 2009 y en la de 2017 que se indica que se abogará por su supresión "siempre que se mantengan -e incluso se incrementen- las garantías que en ella se contienen para la expresión libre y democrática del pueblo navarro sobre cualquier decisión que implique la supresión o modificación del actual estatus de Navarra que, como se define en el Amejoramiento del Fuero".



El dirigente popular añade que "también en otro tiempo UPN defendía lo mismo", pese a que ahora también pide su derogación, y en ese sentido hace referencia a la ponencia de los regionalistas del Congreso de 2005.



En ella se indica que "la modificación de la disposición adicional segunda del Amejoramiento del Fuero a fin de eliminar la referencia a la transitoria cuarta y establecer que cualquier alteración del "status" constitucional de Navarra como Comunidad Foral deberá contar con la voluntad de sus instituciones y el refrendo libre y democrático del pueblo navarro".



"UPN buscará en esta iniciativa de reforma constitucional y del Amejoramiento del Fuero el acuerdo con los demás partidos y fuerzas políticas de Navarra", continúa el texto transcrito por Del Burgo.



A la postura de Del Burgo en este asunto aludió recientemente el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, quien destacó que en diversas entrevistas el dirigente popular había manifestado que la derogación supondría "eliminar la voz del pueblo navarro en una decisión vital", tras lo que instó a escucharle a "quienes dicen que mantenerla es una cuestión de nacionalistas trasnochados".

