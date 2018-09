Navarra registra una "fuerte bajada" de 287 autónomos entre julio y agosto

Actualizada 17/09/2018 a las 10:33

La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) de Navarra ha advertido de que la Comunidad foral ha registrado una "fuerte bajada" de 287 autónomos entre los meses de julio y agosto, según los datos de la Seguridad Social.



En un comunicado, UPTA ha remarcado que "el total de autónomos en Navarra es de 47.533, 30.993 hombres y 16.540 mujeres; y que en estos dos meses han descendido en 136 hombres y en 151 mujeres".



Según ha indicado, por sectores de actividad los que han sufrido bajas son educación, con 82 menos, aunque se espera una recuperación una vez iniciado el curso escolar y académico; el sector del comercio (-48) y la industria manufacturada (-40).



Por el contrario, los sectores que ha experimentado altas es el de actividades administrativas (18) y el de actividades artísticas (7).Por municipios, los que más han registrado altas a lo largo de este año son: Pamplona (64, Cintruénigo (39), y Valle de Araguren (29). Y los que han registrados más bajas son: Tafalla (-24) Villaba (-23) y Noain (-15).



En opinión de UPTA, con los datos ofrecidos por la Seguridad Social "ha quedado a la luz que el actual sistema de bonificación no cumple con el objetivo para el cual fue diseñado". "Si bien es cierto que permite el acceso de emprendedores al trabajo por cuenta propia, no es capaz de consolidar la mayoría de las actividades puesta en marcha", ha sostenido.



Además, ha afirmado seguir "preocupado" por "la bajada del sector de comercio que ya no es que se mantenga si no que mes a mes vemos como sus actividades cierran sus puertas".



Por ello, "ante la urgencia de adoptar medidas que palien esta incesante sangría", UPTA solicitará de forma "urgente" una reunión con el Departamento de Desarrollo Económico e Innovación con el fin de adoptar "medidas urgentes reparadoras".

