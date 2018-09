AFFNA-36 pide dignificar el cementerio del Valle de los Caídos

Actualizada 14/09/2018 a las 10:58

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) cree que para que un cambio de significado del Valle de los Caídos sea posible "habría que dignificar el cementerio y ofrecer una custodia respetuosa de todas las personas allí enterradas".

En este sentido subraya que, "sobre todo, se tendrían que atender las peticiones de las familias para recuperar los cuerpos" y en ese sentido señala que las Instituciones deben trabajar en colaboración con las familias para lograr la reparación de las personas enterradas, tal y como ha recomendado en diversas ocasiones Naciones Unidas.

La recuperación y construcción de la memoria del Valle de los Caídos exige, según AFFNA-36, dar un nuevo significado al monumento y eso sólo será posible si los enterramientos se reservan únicamente para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil, tal y como estableció la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos en 2011.

Para ello, apunta, es "necesario sacar los restos no solo del dictador, sino también los de José Antonio Primo de Rivera, que no deben ocupar un lugar preeminente en la Basílica".

Cree que además, habría que dignificar a los miles de presos que trabajaron allí, puesto que en la actualidad "nadie informa a los visitantes que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos, ni tampoco se informa sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas allí enterradas, y que en muchos casos fueron trasladadas allí sin consentimiento o conocimiento de sus familiares".

La asociación navarra también confía en que la Comisión de la Verdad propuesta por Sánchez sirva para que el Estado haga pública la documentación que pueda permanecer oculta aún hoy en día a los investigadores.

"Del sufrimiento de los descendientes y familiares de los allí enterrados se podría hablar largo y tendido" asegura y en ese sentido se hace eco de las palabras de Áurea Jaso, hija de Aurelio Jaso Garde, que murió en el frente defendiendo Madrid y cuyos restos se sabe fueron trasladados sin consentimiento de la familia al Valle de los Caídos.

En el Parlamento de Navarra en septiembre de 2014 recordó su lucha por "hacerle el ADN, por sacarlo, por incinerarlo", por traérselo y sin haber podido hacerlo.

"Hace 4 años me comunicaron de Madrid que me olvidase de eso porque las aguas subterráneas que hay debajo, habían sacado todos los restos de los nichos y no podrían hacerles de ADN nunca jamás por qué estaban todos los huesos mezclados. Esa ha sido mi pena, esa ha sido mi pena y mi dolor, no he podido sacarlo, no he podido", manifestó.

