Solana no ve problema en la crisis de Podemos para negociar los Presupuestos

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha señalado este miércoles que no espera problemas en la negociación de los presupuestos con Podemos como socio del cuatripartito a pesar de la crisis interna de esta formación.



"No se si va a suponer un esfuerzo mayor" la negociación con Podemos este año, ha dicho en rueda de prensa tras la sesión del Gobierno al ser preguntada por esta cuestión, y ha añadido que en su opinión no tendría por qué ser así ya que son "las mismas personas" que las que han negociado otros años.



"Con Laura Pérez estamos negociando desde el inicio de la legislatura y continuaremos así aunque de la otra parte de Podemos haya también otra persona en la mesa de negociación", ha afirmado Solana, y ha defendido que la línea a seguir por todos los agentes es la marcada en el acuerdo programático.



Preguntada también por la posibilidad de un entendimiento con el PSN, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que este partido ya quiso el año pasado negociar los Presupuestos de 2018 con el Gobierno y "se les explicó que se negocian, se acuerdan y se votan en el Parlamento".



Ha dudado además de la actitud de los socialista cuando "han tenido dificultad incluso para una abstención", si bien ha dejado abierta la posibilidad de que, "al estar en año electoral, abandone la posición que ha compartido con el resto de la oposición, con UPN y PP, y se quiera acercar a posiciones mas progresistas".

