El sindicato CGT se concentrará este mediodía frente al Parlamento de Navarra para mostrar públicamente su rechazo al ERTE aprobado por Volkswagen por falta de motores y que el sindicato considera un "fraude".



"Desde CGT nos oponemos rotundamente a este ERTE, totalmente rechazable por el incumplimiento de la empresa con sus obligaciones", dice la central en un comunicado, en el que recuerda que, según la reforma laboral de 2012, un ERTE solo lo puede parar la Administración en caso de dolo, fraude, coacción o abuso de poder, y por ello defiende que en el caso de VW "no puede ni debe permitirlo".



Tras asegurar que la multinacional alemana "ha priorizado los motores de los vehículos más rentables como el Golf o el Passat", la CGT añade que Volkswagen "lleva acumulados en el primer semestre del año más 6.600 millones de euros de beneficio y Volkswagen Navarra declaró el pasado año unos beneficios de 60 millones".



"Este año se van a fabricar en Pamplona 50.000 coches más que el pasado año por lo que los beneficios de 2018 se acercaran a los 70 millones", dice, y agrega que para ello, durante el primer semestre, "se han trabajado sábados voluntarios, se han desplazado las pausas para tener más tiempo de fabricación y se han realizado más de 47.000 horas extraordinarias".



"Incluso la empresa pretende recuperar este mismo año estos coches que no se fabriquen durante el ERTE con las medidas flexibilizadoras al alza que se contemplan en convenio y acuerdos vigentes", subraya.



Por todo ello la CGT concluye que VW es "el único responsable de esta situación y además, tiene recursos propios con los que afrontarla. Ni la plantilla de VW Navarra, ni de las subcontratas ni la ciudadanía en general somos responsables de este desaguisado".



"Es VW quién tiene que asumir sus responsabilidades y no cargar a las arcas públicas el coste de su nefasta gestión empresarial, claro y descarado ejemplo de cómo logran privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", concluye el sindicato.

