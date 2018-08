Roba en un domicilio de Pamplona haciéndose pasar por fontanero

Actualizada 30/08/2018 a las 09:55

La Policía Municipal de Pamplona ha alertado de un robo en una casa haciéndose pasar por un trabajador falso, en concreto por un fontanero de una compañía de seguros, que decía ir a arreglar una fuga de agua de la vivienda que casualmente se encontraba encima del piso de la víctima.

Según explica la policía, el autor de los hechos esperaba en el portal a que una persona mayor se acercara al inmueble con la bolsa de la compra y al abrir el portal le comunicaba que era el fontanero de una compañía de seguros y que iba a arreglar una fuga de agua.

Suben juntos en el ascensor y cuando llegan a la planta en la que reside, el falso fontanero le sigue y al llegar a su puerta le dice que justo era esa la casa a la que iba, puesto que la fuga es en el piso de arriba y quiere comprobar si ha causado daños.

Mientras el propietario deja la compra en la cocina, el supuesto fontanero acude al baño, donde al parecer con un pulverizador moja el techo, tras lo que le dice que ha detectado una humedad y le pide que mire si va a más, mientras él va a mirar el resto de habitaciones, momento que aprovecha para robar.

A los minutos le comunica que se va al piso de arriba a arreglar la fuga y que luego bajará para solucionar su humedad.

Cuando pasan varias horas y no acude nadie, la persona sospecha que algo no va bien y al subir al piso de la fuga se da cuenta que esta no existe y de que le han engañado, dándose cuenta posteriormente de que le han robado.

Para evitar casos como éste la Policía Municipal pide a las personas mayores que no dejen entrar a nadie en casa si se encuentran solos y que avisen inmediatamente al 092, incluso si esta persona abandona el lugar e intenten dar la mejor descripción posible de ella.

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+