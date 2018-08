Enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y consejos de Salud Pública

30/08/2018 a las 06:00

Enfermedades de transmisión sexual más frecuentes

Sífilis

1 Qué es. Enfermedad infecciosa causada por una bacteria. El diagnóstico se puede realizar por un análisis de sangre.

2 Síntomas. En ocasiones es asintomática. Otras veces aparece una úlcera en el punto de la inoculación (pene, vulva o boca) que no duele y aparentemente cura sola en dos o tres semanas. También ganglios cercanos a la zona de inoculación y al cabo de unas semanas manchas en la piel, erupción generalizada, etc.

3 Tratamiento. Habitualmente penicilina.

4 Consecuencias. Si no se trata, a la larga problemas valvulares, neurológicos...

Infección gonocócica

1 Qué es. Enfermedad infecciosa causada por una bacteria.

2 Diagnóstico. Mediante pruebas microbiológicas (cultivos). Se contagia por contacto con secreciones del aparato reproductor de personas contagiadas, también es posible por relaciones orales.

3 Síntomas. Suelen ser locales. Molestias al orinar o supuración uretral. No suele pasar desapercibida como la sífilis.

4 Tratamiento. Con antibióticos. Últimamente se está viendo un aumento de las resistencias a los fármacos tradicionales pero se suele reaccionar bien.

Chlamydia

1 Qué es. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria.

2 Diagnóstico. Como en la gonococia se realiza un análisis o cultivo por técnicas moleculares. No se trata de un diagnóstico complejo y se suele realizar en Atención Primaria.

3 Síntomas. Normalmente locales. Problemas al orinar, picor, secreción uretral y vaginal, aunque puede ser asintomática.

4 Tratamiento. No suele pasar desapercibida. Se trata con antibióticos, generalmente tetraciclina.

VIH

1 Qué es. La infección por VIH está causada por un virus. Si se deja a su libre evolución puede causar enfermedades que en conjunto provocan el sida. Inicialmente puede ser asintomática.

2 Diagnóstico. Mediante una analítica de sangre. La transmisión comprende otras vías, además de prácticas sexuales de riesgo, sobre todo compartir material inyectable contaminado.

3 Tratamiento. Actualmente hay potentes fármacos frente al VIH que permiten reducir la carga viral a niveles casi indetectables.

Consejos de Salud Pública

1 Consulta

Salud Pública recuerda la importancia de consultar con el médico de familia en caso de tener algún síntoma que haga sospechar sobre la existencia de enfermedades de transmisión sexual. En toda consulta por sospecha de una infección de transmisión sexual es importante realizar el diagnóstico microbiológico y el tratamiento correspondiente.



2 Descartar

Otra medida importante es descartar la posible existencia de otras enfermedades de transmisión sexual diferentes a la que motivó la consulta.



3 Tratamiento

Con objeto de cortar la transmisión de la enfermedad así como por salud es necesario el tratamiento de la pareja o parejas sexuales del afectado.



4 Consejo

Salud Pública recomienda a los médicos el consejo preventivo sobre las medidas de prevención.



5 Vacunación

Estas enfermedades no tienen una vacuna que las pueda prevenir. Sin embargo, hay que valorar la posibilidad de vacunar frente a la hepatitis A y B, si el afectado no ha recibido estas vacunas, ya que las vías de transmisión de estas enfermedades son similares y existe vacuna.

