Actualizada 27/08/2018 a las 16:42

Las secciones sindicales de UGT y CC OO en Volkswagen Navarra han propuesto este lunes a la dirección de la planta de Landaben que los trabajadores no se hagan cargo "ni de un solo día" del cierre de 8 días planteado por la empresa ante la falta de suministro de motores. Han manifestado que quieren "un acuerdo", "bien sea fuera de un ERTE o dentro de un ERTE, siempre bajo las mismas premisas, no vamos a utilizar medidas de flexibilidad para esto y que la empresa nos pague íntegro nuestro salario".



La de este lunes ha sido la primera de las reuniones dentro del periodo de consultas abierto en torno al expediente de regulación temperal de empleo (ERTE) planteado por la dirección ante la falta de motores. El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales (UGT), ha explicado que hay que alcanzar cuanto antes un acuerdo en torno a este asunto para "cerrar este capítulo y volver a la normalidad".



UGT y CC OO han presentado en la reunión de hoy una propuesta conjunta que recoge que el cierre de 8 días se inicie el día 3 de septiembre y finalice el día 12 del mismo mes ambos inclusive. "Si por el contrario, se mantiene la propuesta de calendario presentado, la empresa pagará el complemento del festivo de todos los viernes incluidos en el ERTE", han indicado. La dirección propuso el cierre de 5 días la primera semana de septiembre, 2 días más la segunda semana de septiembre (lunes y viernes) y el viernes de la tercera semana del mismo mes.



Además, plantean que se "complemente hasta el 100% en todos los conceptos fijos reflejados en nuestras tablas salariales, incluidas las pagas extras" y que "este periodo no tendrá ninguna repercusión en ningún concepto variable establecido en nuestras retribuciones anuales ni para la generación de vacaciones ni de ninguna otra índole".



Según añade la propuesta de ambos sindicatos, "la salida de fábrica para el personal mayor de 60 años se realizará a través de una baja voluntaria, por lo tanto, este expediente no afectará a este colectivo; si en el hipotético caso que, desde hoy hasta la nueva generación de una bolsa completa de paro, hubiera alguna circunstancia por esta cuestión que penalizase o dificultase acceder a la prejubilación, aquellas cuestiones las cubrirá la empresa".



UGT y CC OO han planteado además que "los contratos del personal eventual no se verán alterados por este expediente respetando el objeto y duración de los mismos" y que "la recuperación de la producción prevista se realizará con desplazamientos de pausas como primera medida a implantar, realizando las contrataciones necesarias para tal fin".



"Si durante el periodo del 2018 fuese necesario dejar de producir por cualquier circunstancia, la empresa asumirá el coste de los días de cierre necesarios, sin solicitar ningún ERTE más", han pedido, para añadir que "las partes acordarán la creación de una comisión con el fin de dar solución a todas y cada una de las causalidades que se produzcan con la ejecución del Expediente de Regulación Temporal de Empleo".



Alfredo Morales ha manifestado que las sensaciones que ha obtenido de la reunión de este lunes es que "vamos a llegar un acuerdo y en los términos que hemos planteado". Según ha dicho, "necesitamos un acuerdo cuanto antes para cerrar este capítulo y volver a la normalidad". Así, tienen fijadas reuniones esta semana desde este lunes y hasta el jueves a las 12 horas.



EN EL TEXTO DE UGT Y CC OO



Las secciones sindicales de UGT y CC OO han señalado que "en estos momentos en los que deberíamos estar inmersos en plena negociación del IX Convenio Colectivo, preparándonos para el lanzamiento del segundo modelo y negociando un calendario para el año próximo, en vez de eso, nos encontramos ante este jarro de agua fría como es el cierre de fábrica por causas completamente ajenas a nosotros".



Ambos sindicatos han indicado que "el problema de la falta de suministro de motores viene motivado por cuestiones ajenas a nuestra capacidad y responsabilidad como planta". "En gran medida las decisiones políticas en la introducción y la calendarización de las nuevas normativas medioambientales, ha hecho que se revolucione el sector automovilístico en toda la Comunidad Económica Europea, por ello no solo estamos afectados nosotros, también están afectadas otras plantas del grupo y otras marcas de coches", han continuado.



Para UGT y CC OO, "los motivos por los cuales nos vemos obligados a parar unos días concretos no son en absoluto iguales ni parecidos que en ocasiones anteriores, donde hemos preferido la búsqueda de un acuerdo sobre la base de compartir el problema y la solución, desde las herramientas que nos ofrecía el Convenio Colectivo".



En esta ocasión, han manifestado, "decimos claramente que las medidas de flexibilidad que existen en el Convenio no están engendradas para estos problemas, o lo que es lo mismo, los trabajadores y trabajadoras no nos tenemos que hacer cargo ni de un solo día por esta cuestión".



Según han indicado, "hasta ahora hemos elegido en cada momento el mejor acuerdo posible y hoy más que nunca también es necesario, pero no un acuerdo donde se utilicen herramientas de flexibilidad". "La bolsa de días no está para esto y aquellos que propongan días de bolsa, aunque sea mínima para hacer frente a esta situación, estarán cometiendo el mayor error de su historia", han opinado.



Las secciones sindicales de UGT y CC OO han expuesto que "un posible ERTE no nos asusta en absoluto, es más, creemos que este motivo puede entroncar en las causas para solicitarlo por parte de la dirección y estamos dispuestos a buscar un acuerdo con la dirección dentro de la vía que ella misma ha iniciado".



"Para este posible acuerdo le decimos a la dirección una vez más, que la plantilla no tenemos por qué salir perjudicados, demos muestras otra vez, que somos capaces de resolver los problemas que otros nos han generado, siempre desde la comprensión, el reconocimiento y pensando en el futuro de todos", han concluido.

