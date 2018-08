Navarra acogerá el rodaje de una coproducción española y de EE UU

Actualizada 23/08/2018 a las 12:56

El cineasta madrileño Juan Pablo Martín Rosete, que logró más de un centenar de premios con su cortometraje fantástico 'Voice Over' (2013), comienza este viernes el rodaje de su segundo largometraje, 'Remember me', en localizaciones de Madrid y Navarra.



Protagonizada por un elenco internacional que encabezan Bruce Dern ('Nebraska'), Brian Cox ('Churchill') y Caroline Silhol ('La vida en rosa (Edith Piaf)'), 'Remember me' cuenta también con la participación de la actriz española Verónica Forqué.



Según ha informado Filmax, que se encargará de su distribución en España, la película se rodará principalmente en Madrid y Navarra, pero algunas tomas tendrán lugar en Francia y Los Ángeles. Está previsto que el rodaje se alargue hasta finales de septiembre.



La película sigue a Claude, un hombre viudo y desencantado de unos setenta años, se entera un día de que Lillian, la mujer que fue el amor de su vida y con la que tuvo una apasionada historia de amor, tiene Alzheimer y está recluida en una residencia especializada.



Claude va a visitarla y, al ver que no la cuidan con el cariño que se merecería, decide fingir que tiene Alzheimer para ingresar en la misma residencia y estar junto a ella, sin decir nada a nadie de su familia o entorno, salvo a un vecino y amigo, Shane, también anciano, que se convierte en su 'cómplice de fechorías'.



Pero Lillian, una conocida actriz de teatro, no le recuerda y Claude tendrá que luchar para conseguir darle la vuelta a esta situación aunque por ello tenga que mentirle a su familia. En su epopeya contará con la ayuda de su nieta Tania, una adolescente problemática que se volcará con su historia.

'Remember me' es una coproducción mayoritaria española (Tornado Films AIE, LAZONA, KAMEL FILMS), con participación de Estados Unidos (REMEMBER ME LLC), y Francia (F COMME FILM), que cuenta con la participación de RTVE.



En el reparto figuran además Sienna Gillory ('Love Actually'), Jesús Vidal ('Campeones'), Brandon Larracuente (de la serie 'Por 13 razones'), e Isabel García Lorca ('Ignacio de Loyola').



Martin Rosete, formado en la escuela de San Antonio de Baños (Cuba), y en la New York Film Academy, es también un reconocido realizador de publicidad que logró una nominación en los premios Goya de 2013.

