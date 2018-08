Barkos llama al diálogo para un "desalojo ordenado" del 'Gaztetxe Maravillas'

Actualizada 14/08/2018 a las 16:09

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha hecho una "oferta de diálogo" en base a "un desalojo ordenado y sin problemas para nadie" y "a la búsqueda de un espacio" para el 'Gaztetxe Maravillas', ubicado en el Palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona, que lleva ocupado desde hace más de once meses.

"Busquemos un espacio", ha insistido Barkos, que ha indicado que "no puede ser cualquiera, no puede ser por la vía de la ocupación que es una negativa en sí misma al diálogo".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, la presidenta ha mostrado su "preocupación" por "esa llamada a la resistencia en el momento en que se ha conocido una postura, que no podía ser otra después de que hubiera fallado el proceso de mediación que propuso el juez, que fue las medidas cautelares para la recuperación de un bien público".

Ha asegurado que el Ejecutivo foral comparte los espacios autogestionados, pero que "hay que mirar por el interés general y, por lo tanto, por los intereses generales de todos los colectivos, uno el de la juventud, pero otros tantos con los que el Gobierno ha trabajado esta legislatura, entidades, asociaciones, federaciones; buscando precisamente esa respuesta a la necesidad de espacio".

En este sentido, Barkos ha remarcado que el Gobierno de Navarra "está obligado a defender la propiedad de todas las navarras y todos los navarros, en esta caso Marqués de Rozalejo, pero está obligado también a buscar una alternativa, y esa es nuestra mano tendida y esa es nuestra posición".

Te recomendamos

Preguntada sobre los tiempos que se manejan en el proceso de desalojo, Uxue Barkos ha explicado que será "el que la autoridad judicial establezca a partir de los pasos que hay". "Hasta el último momento de esa situación vamos a seguir señalando que queremos hablar con quienes han hecho una apuesta a la resistencia que en todo un año no se ha producido, y queremos superarla en forma de compromisos por las dos partes en la búsqueda de una alternativa", ha manifestado.

Por otro lado, Barkos ha destacado que en esta legislatura "se han sucedido más que nunca ocupaciones de edificios titularidad del Gobierno". Así, ha recordado que en los primeros días de la toma de posesión de su Ejecutivo "se produjo ya una primera ocupación en un edificio titularidad del Gobierno".

A este respecto, ha resaltado que "allá donde se ha producido la vocación y voluntad de negociar espacios para políticas municipales lo ha resuelto los ayuntamientos, cuando el Gobierno ha tenido que estar ha estado" y ha recordado, igualmente, la donación durante 50 años de la Casa de la Juventud de Pamplona. "No sólo no hemos tenido ningún empacho sino que nos las creemos de pies a cabeza, pero por supuesto nunca por el camino unilateral, por la vía de la ocupación y el no diálogo", ha remarcado.

Por otro lado, se ha referido a las pintadas críticas con Geroa Bai, el Gobierno de Navarra y su persona sobre este tema, y ha asegurado que el Ejecutivo foral "ha querido siempre actuar con celeridad en la búsqueda de soluciones dialogadas, y ahí vamos a seguir aunque algunos se resistan".

Barkos ha criticado, además, a "quien ha decidido hacer de esta cuestión un elemento de romper con una de las mejores estructuras del cambio que han sido los ayuntamientos y el Gobierno que ha trabajado por ello y creo que lo ha hecho con solvencia en estos tres años".

Etiquetas Uxue Barkos

Selección DN+