La ONCE alcanza 1.627 puestos de trabajo en Navarra hasta 2017

El Grupo Social ONCE cerró el año 2017 con 1.627 trabajadores en Navarra, según ha señalado el delegado territorial Jesús Buitrago, quien ha hecho un llamamiento a las personas con alguna minusvalía para participar con la asociación.



Buitrago ha dicho en conferencia de prensa que es "todo un orgullo y una responsabilidad" que en estos años la ONCE se haya constituido como "uno de los agentes sociales y económicos más activos en materia de personas con discapacidad".



"Durante 2017 hemos mantenido nuestro espíritu joven para avanzar hacia una sociedad mejor, donde los ciudadanos sean considerados sujetos de derechos, tengan o no discapacidad o estén en riesgo de exclusión social", ha declarado.



En Navarra, el incremento de ventas proveniente de los agentes vendedores fue del 1,07%, que si bien este dato está lejos del obtenido por este mismo canal de venta a nivel estatal que fue del 2,95%.



Cobra especial relevancia lo conseguido por los vendedores de Navarra porque el incremento lo obtuvieron con un 3,68% de jornadas menos, con una media de casi 6 vendedores menos diarios, ha informado Buitrago.



Buitrago ha comunicado que solo en el capítulo de vendedores del cupón y resto de productos, la ONCE realizó en 2017 un total de 990 contratos indefinidos a otras tantas personas con discapacidad, de los que 15 están repartiendo ilusión entre los ciudadanos de Navarra.



De cada euro ingresado por un cupón vendido el 52% se destina a premios, un 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego y el 10,7% directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad, ha explicado.



La consultora de recursos humanos de Fundación ONCE, María José Merino Lumbreras, ha dicho que el objetivo de la organización "es la orientación laboral y formación a persona con discapacidad independientemente de su tipo de discapacidad".



En Navarra, había 1,653 personas en la bolsa de empleo, de las cuales 974 eran hombres y 679 mujeres. En 2017 se atendió a 392 usuarios, de los que 140 eran jóvenes menores de 30 años inscritos en el sistema de garantía juvenil.



De ese total de personas, 4 eran mujeres víctimas de violencia de género, con las cuales se trabajó la orientación laboral y la formación, y fueron derivadas a los recursos asistentes del Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.



Con estos usuarios se hicieron 616 atenciones y se formó a 87 de ellas en diferentes campos, formación específica, cursos de comercio o competencias digitales.



Se gestionaron 94 ofertas de empleo a lo largo de 2017, que crearon 147 puestos de trabajo. De las personas empleadas, el 52% tenían discapacidad física, el 11,7% problemas de salud mental, el 11,2% discapacidad intelectual, el 10,2% discapacidad auditiva, y el 2,7% discapacidad visual.

