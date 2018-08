Actualizada 06/08/2018 a las 20:37

“Me decían que antes de recuperar del todo la consciencia, y la memoria, llevaba ya un rato en el hospital respondiendo si me hacían preguntas, pero no me acuerdo de nada de eso. Tengo un vacío de unas cuatro horas, entre las 9.30 y las 13.30, que es cuando me he despertado en el hospital, sin recordar nada. La última noción que tengo es la de estar trabajando después de la picadura de las avispas y comenzar a sentirme mal, de empezar a tener problemas para ver bien”. Ese síntoma fue

Selección DN+