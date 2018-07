Dar un paseo antes de ir al trabajo, tomar un café con una amiga, leer el periódico o ducharse con calma. Son pequeños placeres cotidianos que no cuestan dinero y que, aunque están al alcance de todos, no los disfrutamos. “¿Por qué? Porque vivimos muy rápido y no somos conscientes del ahora. Pero nuestra vida no tiene tanta prisa como nos creemos”. Quien reflexiona así en voz alta es la psicóloga y ‘coach’ deportiva Patricia Ramírez Loeffler, zaragozana de 47 años. Con más de

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+