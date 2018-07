Policía Foral pide ayuda para encontrar a 'Miki' y 'Sombra', dos perros robados en Pitillas

Policía Foral está trabajando en la búsqueda de 'Miki' y 'Sombra'. Se trata de un mestizo de chihuahua y un lobo checoslovaco, respectivamente. Los perros fueron robados en la localidad de Pitillas y avistados posteriormente en Olite. El cuerpo policial navarro, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha solicitado ayuda ciudadana para encontrar a los animales. "Si sabes algo, Sheila nos lo agradecerá", apuntan en la citada red social. El texto aparece acompañado de la imagen de los dos canes desaparecidos.

Ayúdanos a encontrarlos, si sabes algo Sheila nos lo agradecerá. Robados en Pitillas y avistados en Olite, mestizo de chihuahua (Miki) y lobo checoslovaco (Sombra). pic.twitter.com/DXTqAOOIkB — Policía Foral-Foruzaingoa (@policiaforal_na) 4 de julio de 2018

"Desde el día 19/06/18 no sabemos nada de ellos. Los robaron junto con el macho PLC, pero este volvió a los cuatro días. Por ahora no han sido vistos en los pueblos, por eso ruego que prestéis a esa zona, local, casa... donde de pronto oís perros o que hay más, etc.". Esta es la llamada que hace la propietaria para tratar de recuperar a sus mascotas.

Si alguien les ve, puede contactar con Policía Foral o llamar al teléfono 666 811 676.

