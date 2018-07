Ikatz es un agente de policía foral de 7 años y medio, un pastor alemán hijo de policías. Nació fruto de una camada sorpresa y no tardó en irse vivir con una nueva familia, pero el can tenía otros planes, quería seguir el legado de sus progenitores. “Colocamos a todos los cachorros en familias en las que sabíamos que iban a estar bien, pero Ikatz no se hacía a la suya”, cuenta Sergio Quintana Zoroquiain, su adiestrador. Dos años después de que abandonara la comisaría, volvió a

