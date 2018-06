Los parlamentarios 'críticos' de Podemos Navarra presentarán este jueves un recurso a la decisión de la Mesa y Junta de Portavoces de rechazar el cambio de nombre de la formación morada gracias al voto en contra de Ainhoa Aznárez.



Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el portavoz de esta formación, Carlos Couso, uno de los cuatro parlamentarios 'críticos', tras conocer la decisión de la citad entidad parlamentaria de no aceptar el cambio de nombre de Podemos Navarra a Podemos Ahal Dugu-Orain Bai, como solicitaba el sector crítico.



Couso, que durante el desarrollo de la Mesa y Junta de Portavoces había indicado a los medios de comunicación que "no esperaba ningún tipo de sorpresa", tras conocer la decisión, ha admitido que "al final la ha habido".



Ha precisado que en la Mesa y Junta, "los portavoces de UPN, Geroa Bai y EH Bildu han dicho que ellos se seguían dando por enterados y que no había nada que votar".



No obstante, ha dicho, "la presidenta del Parlamento haciendo un uso de parte otra vez de su cargo, confundiendo mucho las cosas y retorciendo el reglamento, una vez más, ha forzado el voto".



"Y con el único voto suyo (en referencia al de Aznárez) este cambio de nombre ha sido rechazado", ha subrayado para añadir que esa negativa a otra nueva asignación se ha producido con "el voto de la única persona que seguramente se tenía que haber abstenido o inhibido".



Couso ha criticado que Aznárez "no sabe separar su cargo de presidenta de sus cargos en el partido, con lo cual seguramente el acuerdo sería nulo de pleno derecho" y que la confianza en ésta estaba "muy baja y ahora ya es casi nula".



A su vez, ha indicado que el próximo lunes la Mesa y Junta de Portavoces celebrará una nueva sesión en el que espera incluir en el orden del día esta cuestión.



Por ello, ha afirmado que "si todo el mundo mantiene la misma posición que han mantenido hoy (en referencia a las abstenciones), evidentemente se aceptará el cambio de nombre, lo que no implicará que nosotros no sigamos buscando un entendimiento con la otra parte para funcionar de una manera correcta en lo que queda de legislatura".



Cuestionado por si el próximo lunes, en la posible votación, él mismo también sería parte en la decisión, ha indicado al respecto que tiene que "jugar con las reglas del juego que me imponen".



Al respecto, ha señalado que, a su juicio, la cuestión sobre el cambio de nombre que ha abordado la Mesa y Junta "no había que posicionarse, simplemente darse por enterado porque cumple con el reglamento".



"Se han entrado a barajar otras cuestiones que venían en el informe jurídico, y en ese no tenía que haber esas consideraciones políticas", ha remarcado.



Finalmente, cuestionado por si confía en que el resto de partidos mantengan el mismo criterio (que el de hoy) el próximo lunes, ha dicho: "No confío en nada".

