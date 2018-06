Pediatras piden medidas para "fidelizar" a los profesionales y mejorar el servicio

Un grupo de 50 pediatras de Atención Primaria de Navarra ha pedido al departamento de Salud que adopte medidas para "fidelizar" a profesionales que estén dispuestos a trabajar en Navarra como medio para resolver las "carencias" que en su opinión presenta actualmente el servicio.



Jesús Soria, representante de los pediatras que han consensuado un documento para reclamar mejoras al Gobierno foral, ha asegurado como ejemplo que hay tres médicos que estaban en disposición de obtener plaza en las oposiciones de 2017 en Navarra y que han optado por irse a País Vasco y La Rioja.



En este contexto, los pediatras han reclamado mejoras salariales y laborales para poder "captar" profesionales. "Con la Comunidad Autónoma Vasca puede haber una diferencia al mes de 1.000 euros", ha explicado Soria, en una comparecencia a petición del PSN en el Parlamento de Navarra, en la que ha estado acompañado de las también pediatras Marian Huarte y Paula Prim.



Jesús Soria ha explicado que hay 16 plazas de pediatría en Navarra que están siendo cubiertas por médicos de familia y ha señalado que sí existe una "bolsa de pediatras" que se debería "fidelizar" para que trabaje en Navarra. "En las últimas oposiciones convocadas en Navarra en 2017 se presentaron cien pediatras para 23 plazas. Han venido de otras Comunidades Autónomas. Podemos captar a esos pediatras que sí están dispuestos a venir aquí y fidelizarlos, ahí sí debería hacer Navarra unos esfuerzos", ha señalado.



Por su parte, Paula Prim ha afirmado que "ahora mismo lo que más nos prima no es el dinero sino la conciliación familiar". "Uno de los grandes problemas es que no puedes conciliar, entonces tienes que dejar una cosa u otra. Una de nuestras propuestas es que si te vas a una zona muy lejana, parte del trayecto te lo pueden meter dentro de la jornada laboral. Son acuerdos por los que a lo mejor no te coges una excedencia o no te reduces la jornada", ha apuntado.

Marian Huarte ha asegurado que en los últimos años "la situación ha ido cada vez a peor y cada vez hay más dificultades". "No se nos sustituye, sales tarde trabajar, tienes que atender las urgencias", ha explicado.



Jesús Soria ha recordado que este grupo de pediatras trasladó al departamento de Salud su documento con propuestas para mejorar esta situación pero por el momento no han recibido respuesta desde el Gobierno de Navarra.

UPN Y PSN, CRÍTICOS CON LA SITUACIÓN



La portavoz del PSN, María Chivite, ha afirmado que "hay un problema en la atención pediátrica en Navarra" y ha señalado que "en Atención Primaria hay 16 plazas de pediatra cubiertas por médicos de familia y otras ocho plazas que no están cubiertas por ningún tipo de profesional". "Los niños tienen que ser atendidos por profesionales de pediatría en la medida que se pueda y otras Comunidades Autónomas se han puesto las pilas con este tema antes que nosotros, han hecho ofertas públicas de empleo y hay profesionales que se han ido a otras Comunidades", ha indicado.



Por parte de UPN, Begoña Ganuza ha asegurado que "en lo que va de legislatura UPN ya ha denunciado en varias ocasiones la dejación del departamento de Salud hacia la especialidad pediátrica". "Lejos de solucionar los problemas, la situación ha empeorado. Esto genera una importante insatisfacción en gran número de los profesionales pero también en la población. Faltan pediatras en Navarra y el Gobierno está entretenido en planes y estudios sin ningún resultado", ha indicado.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha respondido a la parlamentaria regionalista que "una cosa es la demagogia y otra cosa es la demagogia barata, y que quien ha gobernando esta comunidad casi toda la vida desde la democracia nos venga a exigir soluciones urgentes es demagogia barata". "La situación en Navarra, con ser mala, es mucho mejor que en otras comunidades autónomas. Se están haciendo muchas cosas que UPN no hizo. Las soluciones para el área de pediatría necesitan tiempo", ha asegurado.



Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha reconocido que "no podemos negar que la situación existente actualmente repercute negativamente en las condiciones laborales de los profesionales y que eso repercute en la calidad asistencial". "Comparto muchas de las cosas que plantean los profesionales, pero quiero saber si puede haber puntos de encuentro con el departamento", ha indicado.



La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha afirmado que "hay una realidad a la que hay que ponerle solución y no será imposible seguramente".

