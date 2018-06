3E critica que el Gobierno sigue sin resolver ni pagar las becas

La asociación 3E (Educación, Esfuerzo y Excelencia) criticó este lunes que, a finales ya del mes de junio, el Gobierno de Navarra “todavía no ha resuelto, y por supuesto no ha abonado, las becas del curso 2017-18”, una situación “grave” que, en su opinión, “crea incertidumbre entre el alumnado navarro de estudios postobligatorios, ya que no encuentran respuesta por parte del Ejecutivo”.

En un comunicado, la asociación 3E aseguró que “muchos alumnos -los que aprobaron todas las asignaturas en la convocatoria ordinaria- ya han realizado sus matrículas para el próximo curso 2018-19 sin saber la resolución de las becas del curso pasado ni la convocatoria para el próximo”.

“El periodo para matricularse se abrió el pasado 14 de junio. Muchos universitarios han tenido que abonar las matrículas del curso que comenzará en septiembre sin haber recibido sus becas por el curso que ya terminó en mayo”, aseguró.

SUPERA EL RETRASO DE 2017

En este sentido, la asociación 3E remarcó que “en el curso pasado las familias recibieron la resolución provisional el día 23 junio” y que “en ese momento, el departamento de Educación justificó el retraso por los cambios en la convocatoria”. “Este curso ya se ha superado esa fecha sin que se haya informado de las causas”, aseveró.

Según expueso la Asociación 3E, “tampoco hay noticia alguna de los plazos y formas de la próxima convocatoria, dejando en un lugar de inseguridad a todos aquellos alumnos navarros que quieren realizar sus estudios postobligatorios o que dependen de esta para poder continuar los estudios iniciados”.

