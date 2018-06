Reacciones políticas a la puesta en libertad de 'La Manada'

Diferentes representantes políticos han mostrado a través de las redes sociales su rechazo a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de 'La Manada'.

Así, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha calificado de "increíble, indignante y humillante" la puesta en libertad bajo fianza de los encausados.

Podemos ha criticado que "el sesgo machista de la justicia golpea de nuevo a las mujeres" y ha exigido "mayor celeridad en los procesos, mayor protección a la víctima y juzgados especializados que asuman la violencia sexual para que no ocurran cosas como esta".

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado, tras conocerse la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza a los miembros de 'La Manada', que la Justicia tiene "diferentes varas de medir".

Asimismo, ha considerado que no se ha tenido en cuenta en esta decisión "ni la visión de género ni el sentir de la sociedad sobre un delito tan grave como es la agresión sexual que vemos tan claramente".

"Es verdad que la prisión provisional es una medida absolutamente excepcional y como tal tiene que ser tratada por respeto a la presunción de inocencia hasta que no sea firme y eso lo hemos defendido siempre, no obstante, en este caso, habían sido condenados a penas elevadas de prisión, de 9 años, y por lo tanto existía la posibilidad de prorrogar la prisión provisional hasta la mitad de la pena", ha indicado Santos en un comunicado.

El dirigente de la formación morada ha manifestado que "observamos con estupor como en determinados supuestos la justicia actúa de una manera y en otros de otra".

"Basta con la comparativa en el caso de Rosalía Iglesias, mujer del tesorero del PP, Luis Barcenas, que fue sentenciada a 15 años y dejada en libertad provisional y contrasta absolutamente con el caso Alsasua en donde, a pesar de que la sentencia no es firme, se fue a buscar, sin citación previa, con la Guardia Civil a los condenados asimismo a penas de 9 años para ingresarlos inmediatamente en prisión después de una vista previa por riesgo de fuga", ha criticado.

"Estamos ante diferentes varas de medir en la Justicia y una vez más pensamos que en este caso la justicia no ha tenido en cuenta ni la visión de género ni el sentir de la sociedad sobre un delito tan grave como es la agresión sexual que vemos tan claramente", ha declarado Santos.

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha considerado la decisión "una mala noticia que no es entendida ni compartida por la sociedad".

Geroa Bai ha considerado "incomprensible y vergonzosa" la decisión judicial.

"Estamos ante una sentencia que reconoce unos hechos que, aun no siendo considerados como agresión sexual -cuestión que no compartimos-, no dejan de ser unos hechos terribles y de una enorme gravedad, por lo que no podemos entender de ninguna de las maneras la puesta en libertad de los condenados", ha señalado la coalición en un comunicado.

Para la formación, "a la indignación porque la sentencia no considere como agresión sexual los hechos probados, se suma ahora la indignación porque estos hechos probados no sean considerados unos hechos lo suficientemente graves como para mantener en prisión a los condenados". "La justicia vuelve a demostrar que no está a la altura de las circunstancias y que sigue a años luz de las demandas de la sociedad", ha criticado.

Geroa Bai ha transmitido su "apoyo y solidaridad a la víctima" y ha anunciado que se sumará a las movilizaciones en su apoyo y en rechazo a la decisión judicial.

Además, se ha reafirmado en la necesidad de "seguir trabajando para eliminar cualquier rastro de violencia machista de todos los ámbitos de la sociedad, y en seguir luchando para desmontar el modelo de masculinidad hegemónica, que genera dominación, cosificación y violencia contra las mujeres".

María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra, una de las acusaciones populares en este proceso, ha dicho que, si bien no se les ha hecho llegar el auto, saben que las informaciones de los medios de comunicación son correctas porque el Ejecutivo ya ha mantenido "las pertinentes conversaciones con quien corresponde" para confirmarlo.

La portavoz del Gobierno foral, que ha criticado que hayan conocido el auto por los medios de comunicación "a pesar de ser parte en este procedimiento", ha anunciado que el Ejecutivo navarro ya está estudiando la presentación de un recurso a la decisión de autorizar la prisión eludible bajo fianza.

El Gobierno de Navarra, ha recordado, ya se opuso el pasado lunes en la vista celebrada en el Palacio de Justicia de Pamplona a la petición de libertad, "dada la gravedad que consideramos que tiene y sigue teniendo el delito".

En ese sentido, ha apuntado que los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra "sostienen además que la calificación del delito recogida en la sentencia no es para nada acorde con lo ocurrido aquel fatídico 7 de julio y mantenemos por ello la petición de penas por agresión sexual".

Solana ha expresado la "protesta más absoluta", porque "no es de recibo que las partes, pero más todavía la propia víctima de esta agresión", hayan conocido a través de los medios de comunicación un auto que "reincide en el empeño de divorciar la justicia de la sociedad".

EL GOBIERNO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES TRAS CONOCER LA PUESTA EN LIBERTAD DE LA MANADA

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reafirmado su determinación de trabajar para "conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres" tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional bajo fianza a los cinco integrantes de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales en los Sanfermines en 2016.

Un portavoz del Ejecutivo ha indicado a Europa Press que el Gobierno "no interfiere en las decisiones judiciales", pero "no puede olvidar que los hechos probados, por los que han sido condenados los miembros de 'La Manada', son gravísimos".

No obstante, desde el Gobierno se recuerda que la sentencia todavía no es firme, por lo que entiende que el levantamiento de la medida cautelar de la privión provisional "no entra en el fondo de la cuestión".

Pero lo que quiere dejar claro Moncloa es que el Gobierno de Pedro Sánchez "no descansará en su esfuerzo por conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres, en su lucha por sus derechos y libertades".

