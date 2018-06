La defensa de 'La Manada' calcula una fianza de entre 6.000 y 10.000 euros

La Audiencia Provincial tiene hasta este martes para decidir si los cinco miembros de La Manada deben permanecer en prisión lo son puestos en libertad a la espera de que conocer si es firme la sentencia que les condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalencia. La decisión la tomarán los tres miembros del mismo tribunal que juzgó los hechos, sucedidos en la primera noche de los Sanfermines de 2016, tras escuchar a las partes durante la vistilla celebrada este lunes.



La urgencia de celebrar esta comparecencia judicial radicaba en que el próximo 7 de julio los acusados cumplirán dos años de prisión preventiva, máximo que marca la ley, de modo que en este momento se tiene que decidir si se prorroga o se deja en libertad provisional a los acusados. En caso de prorrogarse ahora, los acusados podrían permanecer un máximo de dos años y medio más en la cárcel, que sería la mitad del tiempo a la que fueron condenados en la sentencia conocida el pasado mes de abril. En este lapso deberían estar resueltos los recursos presentados contra la sentencia.



Durante la vistilla, cada una de las partes defendió su postura. Los abogados defensores de los sevillanos reclamaron su puesta en libertad inmediata, aunque prevén que, en caso de que se les conceda, esta sería bajo fianza. El abogado de cuatro de los condenados, Agustín Martínez Becerra, calculó que la fianza podría oscilar en unos 6.000 o 10.000 euros para cada uno.



Por su parte, los abogados de la acusación solicitaron que se prorrogue la prisión ante la posibilidad de que los condenados se fuguen. No obstante, el abogado de la víctima, Miguel Angel Morán, no le dio demasiada importancia a la vistilla y la calificó como de "mero trámite". Los abogados defensores sostuvieron que no existe riesgo alguno de fuga ya que la condena ha reducido notablemente la petición inicial de 22 años y 10 meses.

