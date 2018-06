Siempre me han encantado las bodas. Me gusta todo lo que tiene que ver con los encuentros y reencuentros. Cuando era niña, me parecía extraordinario el hecho de preparar una fiesta tan grande para tanta gente y poder estar pendiente de las flores, del banquete, de las mesas, de la música… En mi tierra natal, Francia, las bodas son espectaculares. Tras el acto civil o religioso, los novios van directamente al sitio elegido para la recepción y los invitados corren hasta los coches para po

Selección DN+