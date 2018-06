Piden la dimisión del responsable de recursos humanos por la OPE de Educación

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha pedido la dimisión del director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación por la "nefasta gestión que se está realizando de la convocatoria de oposiciones de Secundaria y Formación Profesional".



Para Catalán, "en lugar de garantizar confianza, transparencia y seguridad en las oposiciones, Educación está provocando inseguridad, incertidumbre y confusión". A este respecto, ha calificado de "tomadura de pelo" que la consejera "hable de 'errores insignificantes' cuando hay mucha gente que se juega su futuro", ha censurado a través de una nota de prensa.



Así, ha recordado que "los propios miembros de los tribunales de las oposiciones han manifestado su indignación y desesperación ante la improvisación, falta de información y desconcierto que sobre su labor se ha evidenciado en las reuniones a las que se les ha convocado en el Departamento".



Igualmente, ha destacado que los interinos docentes, agrupados en torno a una plataforma, "han manifestado públicamente sentirse enfadados, nerviosos, aturdidos y denuncian la inseguridad jurídica en la gestión de listas". "Sin olvidar las críticas de los sindicatos que han calificado de improcedente la tardanza en la toma de decisiones como, por ejemplo, a la hora de aprobar la convocatoria extraordinaria o la exigencia del Master pedagógico a diferencia de lo que han hecho otras Comunidades", ha añadido.



Catalán ha criticado también que "el Departamento no ha desmentido que haya miembros de tribunales para plazas en euskera que no conocen esa lengua o que, por ese motivo, se les va a asignar un traductor. No cabe mayor despropósito".

El portavoz regionalista ha considerado "incomprensible" que "no se haya publicado ya la valoración de méritos de los opositores y la Orden Foral que va a regular la contratación de interinos una vez realizada la oposición". "Dos casos evidentes de la falta de transparencia por parte del Departamento", ha reprochado.



"Lamentablemente, con el comportamiento de los responsables de Educación y la gestión que están realizando desde el Servicio de Recursos Humanos, las acciones ante los tribunales de justicia se van a seguir presentando, porque además los precedentes no auguran nada positivo", ha concluido.

Selección DN+