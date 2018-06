Beaumont defiende crear un grupo de rescate técnico dentro de Bomberos

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha defendido la creación de un grupo de rescate técnico dentro del servicio de Bomberos, para lo que sería necesario contar con 20 efectivos.



Beaumont ha justificado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que Navarra tiene las competencias de salvamento y que la Comunidad foral es un territorio "con gran atractivo paisajístico y grandes espacios montañosos, lo que conlleva que gran parte de su población sea aficionada a las salidas al monte y otras actividades como caza y pesca, además del aumento del turismo rural". "Esto conlleva que se le dé respuesta a estas necesidades desde el Gobierno de Navarra", ha indicado.

Además, la consejera ha destacado que Navarra ya ha desarrollado esta competencia entre los años 1990 y 1999, cuando tuvo un grupo voluntario de rescate dentro del servicio de Bomberos. "Se vio la necesidad de establecer una regulación normativa y una mayor especialización para este grupo, pero no fue posible y esto llevó a su desaparición", ha señalado.



Abundando en más argumentos para la puesta en marcha del grupo, Beaumont ha indicado que "el servicio de bomberos dispone de personal cualificado para ello" y ha planteado que "más que un grupo dedicado al rescate de montaña, atendería también otras necesidades como deportes aéreos, trabajo de altura y soporte formativo periódico". Asimismo, los miembros de este grupo serían polivalentes, es decir, trabajarían tanto en el grupo de rescate como el resto de ocupaciones del servicio.



Por último, ha manifestado que el Gobierno cuenta con "el acuerdo y el impulso de la representación del personal de Bomberos" para poner en marcha este servicio.



El departamento estima que, "para garantizar una intervención dentro de parámetros de calidad, el número adecuado de miembros del grupo de 20 cabos bomberos". No obstante, a efectos de plantilla, sería un incremento de once efectivos en el servicio de Bomberos. La consejera se ha remitido a una comparecencia fijada en el Parlamento para la próxima semana para dar más información al respecto.



El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha considerado que en este momento "no hay un número suficiente de efectivos para crear este grupo porque no hemos llegado al nivel óptimo de bomberos para prestar los servicios sobre los que ya estamos trabajando". "Muchos días los parques no llegan al número mínimo necesario para el servicio, como el de Navascués, que muchas veces está con un bombero, por debajo del mínimo legal. Crear nuevos servicios cuando no estamos prestando hoy los servicios con los mínimos legales no es adecuado", ha criticado.



Sayas ha considerado que la creación de este grupo responde a "una obsesión" del Gobierno de Navarra, dado que actualmente este servicio es prestado por el GREIM de la Guardia Civil. "Como al Gobierno no le gusta la Guardia Civil ni nada que tenga que ver con este cuerpo, se pone a crear un servicio paralelo y en mi opinión va a ser a costa de otros servicios", ha añadido.



El parlamentario regionalista se ha mostrado de acuerdo en crear el grupo, "pero cuando se tenga el número de efectivos suficientes, de manera coordinada y pensando en tener un servicio moderno de socorro y atención inmediata a la víctima, sin mirar si el servicio lo prestan los bomberos o la Guardia Civil".

Selección DN+