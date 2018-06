El 95,94% de los estudiantes presentados ha superado la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) en la primera convocatoria de este curso 2017-2018. El año pasado, superaron la prueba el 96,36%*de los matriculados. De los 2.937 estudiantes inscritos en la fase obligatoria, 119 han suspendido las pruebas (el 4,06%) y otras 7 optaron por no presentarse (el porcentaje de aprobados se calcula sobre los presentados).



Por perfiles lingüísticos, de los 2.139 estudiantes matriculados en la fase obligatoria que cursaron sus estudios en los modelos G y A (castellano), se presentaron 2.135 personas y han aprobado 2.030, lo que supone el 95,05% (el pasado año, los aprobados fueron el 95,75%). Por su parte, de los 798 estudiantes con enseñanza en euskera (modelo D), tres no se presentaron y aprobaron 781, que representa el 98,24% del total (el curso pasado el porcentaje fue el 97,99%).



En esta convocatoria, se presentaban a los exámenes un total de 3.107 estudiantes. De ellos, 2.760 lo hacían a la fase obligatoria y voluntaria, otros 177 sólo a la obligatoria y los 170 restantes, sólo a la voluntaria, ha informado la UPNA.



En la fase voluntaria se han realizado un total de 6.187 exámenes. Finalmente, 1.481 de esas pruebas no se llevaron a cabo al no presentarse los estudiantes. Sobre las realizadas, un total de 3.631 (el 77,16% de las pruebas efectuadas) han alcanzado el aprobado y 1.075 exámenes (el 22,84%) han sido calificados con un suspenso.



CONSULTA DE LAS NOTAS



Las notas se han dado a conocer este miércoles, 13 de junio, a través de la web de la Universidad y la aplicación móvil diseñada al efecto con la contraseña facilitada al estudiante. Como se anunció de manera previa a los exámenes, la principal novedad de este año es la puesta en marcha de la 'tarjeta electrónica de resultado', que implica la desaparición de la papeleta de notas tradicional en formato papel. Además, será el estudiante quien también presente las posibles reclamaciones de manera telemática, para lo que tiene de plazo hasta el día 15 a las 14.30 horas. El alumnado que no haya solicitado revisión podrán descargarse su tarjeta de resultados a partir del día 19 y, quien sí lo hubiera hecho, a partir del 21 de junio.



Las pruebas estaban convocadas por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), institución de la que depende el alumnado del distrito universitario de Navarra, y tuvieron lugar la pasada semana en los campus de Pamplona (Arrosadia) y Tudela. La segunda convocatoria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU) tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de junio.

Selección DN+