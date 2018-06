La Plataforma de interinos docentes dice que los navarros son los "peor tratados"

La Plataforma de Interinos Docentes asegura que los interinos docentes navarros "siguen siendo los peor tratados" respecto a otras comunidades autónomas.



Tras "confirmarse que la Orden Foral de gestión de listas de interinos docentes, no va a modificarse ni un ápice pese a lo que ello supone para el personal docente con amplia experiencia", la plataforma insiste en sus afirmaciones aportando datos comparativos con otras comunidades.



En este sentido señala que si un docente opositó y no obtuvo plaza, es decir, sigue siendo interino, en País Vasco, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia y Valencia, podrá trabajar en base a otros méritos como experiencia o formación académica.



Si opositó y no obtuvo plaza, es decir, sigue siendo interino, en Aragón, Asturias, Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, La Rioja, Murcia y Ceuta y Melilla, la nota de la oposición, aprobada o suspendida, "se le habrá guardado como mínimo, durante los tres años siguientes en los que se convoquen oposiciones y en algunas de esas comunidades se le rebaremará en base a nueva formación y/ o experiencia que tenga", afirma.



En Navarra, si un docente opositó y no obtuvo plaza, es decir, sigue siendo interino, "la situación cambia y bastante", asevera, puesto que "no se le guarda la nota de convocatorias anteriores que ya ha hecho ni se le valora la experiencia en Navarra como un mérito aparte, tal como se hace en otras seis comunidades como Asturias, Castilla León, La Rioja, Extremadura, Ceuta y Melilla y Madrid".



La plataforma cuestiona que ante estas diferencias el departamento de Educación argumente que "no es posible 'mezclar' jurídicamente procesos eliminatorios con los que no lo eran", tras lo que dice no entender su negativa a "sacar una Orden Foral adecuada puesto que la que se va a aprobar no cuenta con ningún apoyo, ni de sindicatos, ni de grupos políticos ni de sus trabajadores más cualificados".



Este colectivo reclama una Orden Foral que "respete a los interinos docentes con experiencia y que ya han demostrado y siguen haciéndolo, que valen y mucho".

