Los Sanfermines del 78 llegarán a las instituciones europeas en junio

La iniciativa ciudadana Sanfermines 78 gogan! presentará una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo a finales de este mes, según han explicado este sábado en rueda de prensa, acompañados por los europarlamentarios Xabier Benito e Izaskun Bilbao, del Grupo de la Memoria del Parlamento europeo.



Josu Chueca, miembro de la Comisión de la Verdad y presente también en la rueda de prensa, ha recordado que “si algo ha quedado claro en el informe presentado por la Comisión es la impunidad”. Según Chueca, la desclasificación de documentos y el acceso a materiales de archivo sigue siendo una cuestión crucial para el esclarecimiento de los hechos: “En el informe señalamos las dificultades que ha habido –y que sigue habiendo hoy, 40 años después– para acceder a la documentación, y por eso es importante la iniciativa de llevar esta cuestión a instancias europeas, para que allí haya un pronunciamiento y se conozca lo que está ocurriendo con respecto a la memoria histórica”.



El Grupo de la Memoria del Parlamento europeo es un grupo informal que se formó en el seno del Parlamento europeo con el objetivo de cambiar las visión que las instituciones europeas y sus miembros tienen respecto a lo ocurrido en España y sobre memoria histórica, de acuerdo con la nota de prensa. La europarlamentaria Izaskun Bilbao (EAJ-PNV) ha afirmado que “todo el mundo cree que vivimos en una democracia y que, por lo tanto, la memoria histórica se ha resuelto, y no es así. El cambio es necesario porque todavía hay muchas víctimas, incluidas las de Sanfermines del 78, buscando justicia, verdad y reparación”.



Ha recordado también que, según datos recogidos en diversos informes, “el Estado español es el segundo país, después de Camboya, con el mayor número de desaparecidos. Una cifra que asusta y sorprende cuando hablamos de ello”. Ha recordado también que todas la dictaduras europeas han hecho su recorrido y que, sin embargo, en el Estado español no se ha juzgado a todas las personas que cometieron delitos durante la dictadura y en el denominado “posfranquismo”, como es el caso de Sanfermines del 78.



Por su parte, Xabier Benito, europarlamentario del grupo Podemos, ha resaltado que el Grupo de la Memoria, y su objetivo de denunciar la impunidad del franquismo y el posfranquismo en el Estado español, lo apoyan también europarlamentarios de otros estados miembros. En referencia a la reciente negativa del Congreso a pedir la desclasificación de documentos, ha afirmado que “nos la debemos a todos y todas, porque la democracia y la convivencia no se pueden sustentar en el olvido forzado”. También ha querido felicitar a todos los ayuntamientos que trabajan por la memoria histórica y que “están dando una lección de dignidad, pese a la ausencia, por acción u omisión, de otras instancias como el gobierno central o el Congreso de Madrid”.



La denuncia anunciada por Sanfermines 78 gogoan! se presentará a finales de junio en la sede de dicha Comisión en Bruselas, aunque, por motivos de calendario, todavía no se conoce la fecha con exactitud.

Etiquetas Parlamento Europeo

