El 'Teaming' de Cinfa apoya cuatro proyectos sociales con 3.500 euros a cada uno

Durante los primeros meses de 2018, Cinfa ha entregado una nueva ayuda reunida por el 'Teaming' a cuatro proyectos sociales, que completan la sexta edición de esta filosofía de microdonaciones que desde 2012 se lleva a cabo en el laboratorio.



Un programa de terapia con animales, una asociación de personas con discapacidad, otra de Síndrome de Down y una niña con una enfermedad neurodegenerativa han recibido en cada caso los 3.500 euros reunidos por los trabajadores, junto con la propia empresa.



Con estas iniciativas, son ya 40 las personas o asociaciones con las que Cinfa ha colaborado, sumando más de 140.000 euros donados en estos seis años de andadura con el 'Teaming'.



El primer proyecto, 'Cuatro Patas, mil sonrisas', une la atención a menores de 0 a 16 años que presentan dificultades en su desarrollo con la Terapia Asistida con Animales (TAA). Llevada a cabo por la asociación navarra 'Biak Bat', una de sus psicólogas, Josune Azpiroz, explica que "realizamos sesiones individuales en las que buscamos favorecer el desarrollo de los niños a través del juego y del vínculo que surge con el animal". "Consensuamos previamente con las familias los objetivos que queremos abordar con cada niño, que van desde mejorar el lenguaje, la psicomotricidad o las habilidades sociales", añade.



La clave de esta terapia es que resulta "muy motivadora para los niños, porque no la perciben como un esfuerzo que quizá sí les exigen otras sesiones que reciben, por lo que van trabajando sin darse cuenta". "Se produce mucha interacción, porque se divierten, no se sienten juzgados, refuerzan su autoconfianza y se crea un clima de aprendizaje muy positivo que facilita el avance en ciertas áreas del desarrollo", resume. En cada sesión, intervienen, además de un perro o un gato, dos profesionales de 'Biak Bat'.



Otro de los proyectos apoyados por Cinfa va dirigido a Haizea, una niña de 7 años con Leucodistrofia. Para intentar mejorar su movilidad y que no pierda la que ya tiene, Haizea ha pasado en cuatro años por varias operaciones muy complicadas: de cadera, de pies, de alargamiento de tendones... "La pequeña nunca había podido estar de pie, pero lo ha conseguido hace poco gracias a esas intervenciones y a un tratamiento de neurorehabilitación que comenzó en una clínica privada, junto a las terapias que sus padres se esfuerzan por ofrecerle", ha explicado Cinfa en un comunicado.



Con el objetivo de "contribuir a que Haizea avance y se desarrolle y aportar algo bueno a su duro día a día y al de su familia", presentó Izaskun Peralta, de Producción de Cinfa, este proyecto. Los 3.500 euros reunidos por sus compañeros se han invertido en cubrir durante un tiempo los tratamientos para la niña.



El tercer proyecto apoyado por el 'Teaming' de Cinfa es 'Aprendemos haciendo, no mirando', el programa de prácticas no laborales en empresa ordinaria de la Asociación Síndrome de Down de Navarra.



"Tenemos convenios con entidades y empresas a las que ofrecemos diferentes perfiles profesionales (administración, mantenimiento, restauración...) que previamente hemos analizado según las capacidades de nuestros socios. Llegamos a un acuerdo entre todos para ajustar el horario, las funciones y la duración de las prácticas -que suele ser de tres meses-", detalla Araceli Echaide, directora del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Itaca- SEPAP) de la asociación. "Se trata de que el joven se encuentre en una situación real de trabajo para que pueda fortalecer sus recursos personales y entrenarse en su autonomía personal", subraya.



Esta dinámica requiere de la figura de un preparador laboral, un profesional de la asociación, que acompaña físicamente al joven con Síndrome de Down en su puesto de trabajo. "Es nuestra metodología 'Empleo con Apoyo' (ECA), que garantiza una integración exitosa para todas las partes, gracias a un seguimiento exhaustivo, el apoyo a la plantilla de la empresa y una valoración conjunta al final, todo ello en favor de tres objetivos: igualar las oportunidades de los chicos y chicas con Síndrome de Down con las de otros jóvenes, sensibilizar a las empresas y a toda la sociedad y conseguir la inclusión social", apunta.



La última iniciativa que se ha abordado con el 'Teaming' es el programa 'Zancadas sobre ruedas' de la Asociación Tutelar de la Personas con Discapacidad (Astus). Una idea de Juan Ernesto Peña, corredor y farmacéutico, quien propuso a la asociación adquirir una silla todoterreno Joëlette diseñada para el desplazamiento de personas con movilidad reducida por cualquier tipo de terreno, incluso de montaña.



"Los usuarios de Astus son, en su mayoría, personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral cuya movilidad es reducida y no se imaginaban la posibilidad de acceder a este tipo de actividades al aire libre", indica Juan Ernesto.



Con 70 voluntarios a disposición de las personas con movilidad reducida que deseen desplazarse por la ciudad y alrededores, este proyecto se ha marcado para este mes de junio una nueva meta: que Julio, un chico con parálisis cerebral, pueda cumplir su sueño de recorrer el Camino de Santiago.



Amaia Laño fue la trabajadora del laboratorio que encabezó esta iniciativa, porque considera que "los límites en la vida se los marca uno mismo y proyectos como este nos recuerdan a todos que, poniéndonos en el lugar de otros, podemos conseguir que no haya barreras".



Como ella, otros 700 trabajadores de Cinfa continúan reuniendo donaciones para, durante 2018, abordar los 10 proyectos que acaban de ser seleccionados por ellos mismos en la séptima edición del 'Teaming'.

