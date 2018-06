Rechazan sancionar a cargos públicos que incumplan la legislación sobre símbolos

El pleno del Parlamento ha rechazado este jueves una proposición de Ley Foral por la que se establecían sanciones administrativas a los cargos públicos que hubiesen incumplido la legalidad vigente en cuanto a la colocación de los símbolos oficiales de Navarra.



La proposición, planteada por el PPN, no ha prosperado debido al rechazo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, IE y PSN, a pesar de los votos favorables de UPN y PPN.



Con esta norma se pretendía sancionar a "aquellos cargos públicos que, con sus acciones, hayan provocado la condena de una institución por incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a la colocación de los símbolos oficiales".



Según ha recordado la portavoz popular, Ana Beltrán, en los últimos meses diversos ayuntamientos han "incumplido la legislación vigente para colocar en las fachadas consistoriales banderas no permitidas por la ley en la Comunidad Foral de Navarra, como la ikurriña".



"La ikurriña no es legal en Navarra, por mucho que la quieran imponer, y los Ayuntamientos que la colocaron fueron condenados en costas de hasta 6.000 euros, dinero que ha salido del bolsillo de los contribuyentes", ha manifestado.



Tras lamentar que muchos vecinos de Navarra "han tenido que pagar un acto ilegal que no compartían", ha denunciado que "no es justo que paguen otros" por una "ilegalidad" cometida por cargos públicos.



En este sentido, ha advertido de que la formación estará "vigilante" con lo que ocurra este verano, ya que los populares formalizarán una denuncia por prevaricación en el mismo momento en el que se coloque la ikurriña en los consistorios navarros, a quienes ya se han encargado de advertir de forma pertinente.



"Las instituciones públicas no deben estar al servicio partidista y político de los cargos públicos, quienes deberían tener que asumir responsabilidades cuando sus acciones obligan a un ayuntamiento o a cualquier otra institución a desembolsar cantidades económicas que salen de los impuestos y tasas que pagan los contribuyentes", ha reivindicado.



Por todo ello, los populares proponían que cuando cualquier Administración Pública fuese condenada al pago de multas debido al incumplimiento de la legalidad vigente en lo referente a la colocación de los símbolos oficiales en Navarra, los cargos públicos responsables del acto deberían tener una sanción administrativa económica de la misma cuantía que las costas a las que haya sido condenada la institución a la que representan.



El regionalista Carlos García Adanero ha compartido con la popular que "lo que no se puede hacer es que, entre todos los navarros, se pague la ideología política de un determinado grupo".



"Es un auténtico disparate", ha denunciado, y de cara a futuro, ha advertido de que los ayuntamientos condenados "saben que, si lo vuelven a hacer, estarán prevaricando y tendrán que asumir las consecuencias".



En nombre de Geroa Bai, Virgina Alemán ha criticado que los populares pretendan "prohibir símbolos que están profundamente arraigados en muchos de nuestros pueblos y ciudades", mientras que Maiorga Ramírez, de EH Bildu, ha advertido de que "no hay ikurriña tan grande que pueda tapar las vergüenzas del Partido Popular".



Fanny Carrillo, de Podemos-Ahal Dugu, ha lamentado que el PPN siga "intentando fracturar a la sociedad navarra en torno a lo identitario, procurando que todo funcione con arreglo a su orden". En este sentido, ha denunciado que Beltrán "tiene una verdadera obsesión por la ikurriña y todo lo que representa".



La socialista Inma Jurío ha advertido de que la popular "ha utilizado esta proposición de ley para tener un minuto de gloria" dentro de "la campaña que está realizando para hacer ver que el PPN es el único partido que representa a Navarra".



"Lo que ha presentado no tiene excusa, carece de todo tipo de rigor jurídico -ha censurado-. Aunque se aprobara, no se podría llevar a cabo porque no regula nada", ha dicho.



Sin embargo, ha compartido que si los consistorios vuelven a reiterar su comportamiento, "estarán actuando contra la ética pública" y podrían estar incurriendo en un acto de "corrupción".



El portavoz de IE, José Miguel Nuin, se ha negado a "sancionar o castigar la democracia y la pluralidad". "La sociedad navarra, mal que les pese, seguirá expresando su diversidad con las formas que considere", ha zanjado.

