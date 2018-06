ONCE galardona la solidaridad de la sociedad navarra

La ONCE ha premiado la solidaridad de la sociedad navarra en el marco de la gala que ha tenido lugar en Civivox Iturrama de la capital, donde se han entregado los Solidarios ONCE 2018 Comunidad Foral de Navarra.

Los galardones valoran la labor tanto de personas como instituciones y organizaciones, estamentos de la Administración Pública, empresas y medios de comunicación que trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad, impulsando una sociedad cada vez más normalizada, situando a todos los ciudadanos, sin exclusión, como centro de atención.

La gala, que ha estado presidida por la presidenta del Parlamento Navarro, Ainhoa Aznárez, ha contado con la participación de la vicepresidenta del Consejo General, Patricia Sanz; el presidente de ONCE Navarra, Valentín Fortún; la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno Foral, Mª José Beaumont; la delegada de Gobierno, Carmen Alba o la presidenta del CERMIN, Mariluz Sanz, entre otras personalidades.

Los galardones en las cinco categorías han sido para las siguientes personas y entidades.

PREMIO INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, ENTIDAD, ONG

Centro de Equitación y Equinoterapia Biki Blasco por “la originalidad en toda una acreditada trayectoria en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante una atención integral adaptada a cada persona usuaria y su entorno sociofamiliar, basada en la equinoterapia como fundamento diferenciador”.

PREMIO TRABAJO DE COMUNICACIÓN

Mª Carmen Garde por su artículo publicado en el ‘Diario de Navarra’ el 17/09/2017, titulado ‘Paula, una madre con huesos de cristal y voluntad de hierro’. El jurado valoró “la naturalidad con la que la periodista acerca al lector a la realidad de las personas que tienen que convivir en su día a día con esta dura enfermedad, utilizando para ello un lenguaje directo exento de dramatismo”.

PREMIO PERSONA FÍSICA

Valerio Zudaire por “dedicar gran parte de su vida a paliar las graves dificultades en las condiciones de subsistencia de las personas más desfavorecidas en distintos países de África y Asia”.

PREMIO EMPRESA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Lacturale “su compromiso real con la sociedad navarra a través de una potente R.S.C. de amplio espectro abarcando realidades tan diversas como el deporte, sector de la discapacidad, infancia, educación...”.

PREMIO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Parlamento de Navarra, sede de la soberanía popular del pueblo navarro, en homenaje a la continuada labor solidaria de la sociedad navarra con la ONCE durante los 80 años su existencia.

El jurado de los Solidarios ONCE Comunidad Foral de Navarra 2018 estuvo compuesto por Valentín Fortún, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra; Ramón Estévez Pérez, director técnico adjunto de la Organización en la Comunidad Foral; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Mª Luz Sanz, presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN); Inés Francés Román, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; Patxi Pérez Fernández, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, y Pedro Herrero Vilas, presidente de Cruz Roja Navarra.

