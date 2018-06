Navarra defenderá en el Congreso la regulación de los usuarios de cannabis

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una proposición de Ley Foral reguladora de usuarios de cannabis, una iniciativa legislativa que será defendida ante el Congreso de los Diputados y que pretende otorgar seguridad jurídica a personas y asociaciones.



La proposición, impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, solo ha contado con el voto en contra de UPN y PP.



La propuesta tiene por objeto establecer una serie de "normas generales" para la constitución, organización y funcionamiento de las personas y asociaciones consumidoras de cannabis y de sus autocultivos, con el fin de "evitar la inseguridad derivada de la ausencia de un marco normativo claro y coherente a nivel estatal".



En cuanto a los organismos, sin ánimo de lucro, se establece que las Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis se regirían por lo dispuesto en la Ley Orgánica del derecho de Asociación y se deberán inscribir en el registro de asociaciones de cada comunidad autónoma.



La proposición añade que cada asociación deberá elaborar un registro de socios, que deberán ser mayores de edad, y acreditar su condición de consumidores con anterioridad a su solicitud de ingreso.



En dicho registro tendrán que constar los datos de consumo actualizados mensualmente y una declaración jurada comprometiéndose a no realizar un uso ilícito o irresponsable de las sustancias adquiridas en el club.



De esta forma, se pretende configurar "un espacio que otorgue certeza jurídica y garantías sanitarias" tanto en lo referido al consumo como en lo tocante al autoabastecimiento, dado que la jurisprudencia considera que el consumo no es ilícito "cuando se somete a los límites de la norma interpretados por el derecho, atendiendo a la realidad social".



A partir de ahí y teniendo en cuenta el "carácter lúdico" y los "efectos terapéuticos" del cannabis, "una de las sustancias más consumidas en España", se aboga por el fomento de un uso "responsable".



Se considerará lícito el autocultivo privado, no accesible ni visible al público, sin que en ningún caso la cantidad cultivada supere a la necesaria para un consumo de 10 gramos por persona y día.



Por otra parte, prevé que el Gobierno de España promueva la creación de una mesa de seguimiento y desarrollo de la Ley para evaluar su aplicación y que las Administraciones Públicas impulsen órganos de colaboración con los clubes para el intercambio de información o para implementar medidas en relación al consumo de cannabis.



Patxi Leuza, de Geroa Bai, ha lamentado que "millones de personas consumen cannabis en el Estado sin ningún tipo de control sanitario ni de salubridad" por un "limbo legal" alrededor de esta cuestión.



Leuza ha matizado que no se pretende legalizar esta sustancia, sino de contar con "herramientas para establecer un control adecuado", de "salir del mercado negro sin regular, dar la cara y luchar contra las mafias que lo copan".



El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha lamentado que las competencias de Navarra quedan "muy debilitadas" en este ámbito, de forma que "la vía más efectiva" es el traslado de la propuesta al Congreso de los Diputados.



Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que "es una cuestión de salud pública", aunque su partido "va más allá y defiende la legalización del cannabis" porque "podría generar una estructura productiva".



La socialista Inma Jurío ha asegurado que con esta norma se quiere dotar de "seguridad jurídica a un consumo que se realiza dentro de los clubes cannábicos" y asía "evitar el tráfico ilegal".



El portavoz de IE, José Miguel Nuin, ha coincidido en afirmar que se trata de aportar seguridad jurídica al consumo "responsable" que se produce en las asociaciones de consumidores.



Por el contrario el regionalista Carlos García Adanero ha afirmando que "el cannabis no es inocuo", al igual que el popular Javier García, que ha asegurado que la legalización de esta sustancia generará "confusión sobre determinadas conductas" y "un flaco favor a la sociedad, especialmente a los jóvenes".

