'Mi Mundial' sirvió el martes para reflexionar sobre los valores del deporte y de la vida

Tito, Fernando, Torres es un adolescente uruguayo de 13 años superdotado para el fútbol. De una familia muy humilde, su vida da un vuelco el día en que un representante brasileño lo ve jugar en su pueblo y le ofrece un contrato millonario en un club de Montevideo. Un apartamento de lujo para su familia, un móvil, videojuegos, una moto, ortodoncia para sus hermanas... Cada vez recibe más regalos y se va convirtiendo en una persona peor, que ya no respeta a sus padres. Hasta que algo sucede y los valores de su vida se vuelven del revés. ‘Mi mundial’, una película uruguaya basada en un libro del mismo título, sirvió el pasado martes para reflexionar sobre los valores del deporte y de la vida. En una iniciativa impulsada por la fundación ‘Merece la pena’ en los cines Golem Baiona, fueron tres los deportistas o responsables del fútbol navarro que hicieron pensar a niños y adolescentes. ‘Mi mundial’ es una novela juvenil del uruguayo Daniel Baldi (Alfaguara), llevada al cine hace un año por el director Carlo Morelli. Y se ha convertido en una de las películas uruguayas con más éxito.

DEPORTE Y ESTUDIO

Tras la presentación de la presidenta de ‘Merece la pena’, la pedagoga Ana Artázcoz Colomo, que abogó por impulsar el valor de la resiliencia (cómo afrontar las dificultades de la vida), intervino el responsable de la comisión de civismo de la Federación Navarra de Fútbol, Gorka Azpiroz Razkin. “Cuando el protagonista gana mucho dinero y deja de estudiar por el deporte, no es feliz. Porque eso no es triunfar”. Y recordó que el mayor triunfo no es ganar un título futbolístico sino “tener amigos”. “En la federación, abogamos por impulsar valores que nos hagan mejores personas y más felices”.

Una opinión similar compartió el responsable deportivo de la Fundación Osasuna, Jesús García Arive, que calificó la película de “realista” y un “reflejo del fútbol actual”. “¿El deseo de Tito era ser futbolista? ¿O era algo que quería su padre, su representante...?”, preguntó a los espectadores. Por eso, insistió en la importancia de cumplir los propios deseos. “Debéis decidir quiénes queréis ser de mayores”. Y animó a los padres a valorar el deporte que practiquen sus hijos “Debéis involucraros y si no sabéis, informaos. Lo más importante es que sean felices”. Como finalmente lo fue Tito Torres, ese adolescente, de 13 años, superdotado para el fútbol y que metió el mejor gol cuando recuperó su vida.

FAMA, FELICIDAD, FAMILIA

Fútbol, fama, triunfo, dinero y felicidad no siempre van de la mano. La película ‘Mi mundial’ quiere dejar claro este mensaje, algo en lo que también insistieron los responsables deportivos que participaron en el cineforum. “Cuando el protagonista alcanza la fama, desobedece a sus padres, los empuja y ya no les guarda respeto”, insiste el responsable deportivo de la Fundación Osasuna, Jesús García Arive. Y también lo hace Rubén Pascual Cortés, campeón paralímpico de atletismo. “¿Que qué les diría a los jóvenes? Pues que si quieren practicar atletismo, que entrenen todos los días y que sigan adelante. Así conseguirán medallas”, dijo aludiendo al valor del esfuerzo y el trabajo diario.

