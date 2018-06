Diario de Navarra habla con sus lectores de sus proyectos en educación y familia

Cómo afrontar la adolescencia de los hijos, de qué manera se puede atajar el acoso o el ciberacoso escolar, cómo regular el uso de las pantallas (móviles, tablets, consolas...) o cuál es el papel que desempañan los abuelos en la familia. Son algunos de los temas que más preocupan a las personas que acudieron el pasado jueves a un encuentro organizado por Diario de Navarra para conocer la opinión de los lectores y otras personas vinculadas al área de familia y educación de los hijos. Una treintena de representantes de asociaciones, empresas o profesionales del sector (psicólogos, médicos, educadores...) compartieron un encuentro informal con periodistas y ofrecieron su opinión sobre los temas que más les interesan y los nuevos proyectos propuestos por DN. Muchos de los asistentes participaron, como ponentes o visitantes, en la feria ‘Expofamily’, organizada por el periódico y que se celebró en marzo en Baluarte, o han asistido a las conferencias de ‘Expofamily, mes a mes’ en la sede del diario en la calle Zapatería entre octubre y abril para escuchar a ponentes relevantes a nivel nacional (la médico Irina Matveikova, la psicóloga infantil Rosa Jové, el psicoterapeuta Joseph Knobel Freud, la educadora emocional Cristina Gutiérrez...).



LIBROS O PELÍCULAS



Además de continuar con las charlas, Diario de Navarra está estudiando ofrecer otros formatos para el próximo curso: como presentación de libros infantiles, juveniles o de temática familiar, cursos y talleres para padre e hijos o ciclos de cineforum para ver películas en familia. Como “muy atractivas” calificaron los asistentes estas opciones y plantearon, además, cuáles son sus principales problemas. “Mi hijo mayor está entrando en la adolescencia y es un tema que da miedo. ¿Podrías ofrecer formación?”, planteó la pamplonesa Helena Osés, de 42 años, madre de dos hijos y autora del blog ‘Disfrutar sin gluten’, en el que ofrece consejos para celíacos. “¿Cómo hay que gestionar las pantallas? A mí aún no me toca pero me llegará pronto”, añadía la periodista Charo Villalobos, de 42 años y impulsora de la iniciativa ‘Te pongo en orden’. El psicólogo infantil Fermín Luquin reivindicó que se tenga en cuenta “de una manera continuada” el papel de los abuelos en la familia. Y el maestro jubilado y psicólogo del Teléfono de la Esperanza, Pedro Berástegui, solicitó que los temas relacionados con la familia se publiquen todas las semanas “el mismo día” y “bajo un epígrafe” que los abarque. “Podía ser ‘De andar por casa’, para que dé sensación de cotidianidad”.



También asistieron Iranzu Ostolaza (’Disnavarra’, dislexia), Juani Valiente (’Levántate contra el bullying’), Asunta Chapa y Ana Ejea (Profesionales Solidarios), Yolanda Vélaz (‘Nadie como mamá’), Alicia Peñalva (UPNA), Olatz Ormaetxea (psicóloga), Idoya Zazpe (neurocirujana), Olga Ibiricu (Aula 2) o Beatriz Rey, autora de un libro sobre el Alzheimer para niños, entre otros.

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+