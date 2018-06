Dimiten seis miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra

Seis miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra han presentado su dimisión debido, entre otros motivos, a "la degradación democrática que ha sufrido el órgano bajo la dirección del secretario general, Eduardo Santos".



En una carta, los consejeros Irene Otal Larequi, Patxi Pierola, Maria Juana Palacios Cubillana, Ángeles Fernández Barcos, Francisco Javier Pascual Pérez y Kathia Salinas Muñiz presentan su dimisión "ante las reiteradas e irresponsables manifestaciones públicas y privadas" del secretario general, que, "desde hace meses, nos insta a abandonar el partido y acusa falsamente de pretender crear uno nuevo".



Los firmantes del escrito señalan que Santos, "tras una victoria de tan sólo 28 votos de diferencia respecto de la otra candidatura y con una representación 13-11 de las diferentes sensibilidades", desde la constitución del Consejo "no llevó a cabo ningún tipo de integración".



De esta forma, consideran, ha mermado "la posibilidad de enriquecer el Consejo Ciudadano de los elementos necesarios para mantener debates ricos y plurales, que siguieran construyendo un Podemos fuerte".



Además, denuncian que el Consejo de Coordinación (la ejecutiva del partido), "compuesta únicamente por personas pertenecientes a la candidatura de Eduardo Santos, ha venido usurpando las competencias del Consejo Ciudadano y, con ello, el órgano democráticamente escogido por las bases se ha visto ninguneado y meramente informado de decisiones ya tomadas, cuando no han sido comunicadas previamente por la prensa".



"No sólo hemos asistido a una falta de transparencia absoluta por la falta de acceso a las actas de las reuniones mantenidas por este equipo, sino a una total desorientación política en cuanto a los temas objeto de debate, los cuales no respondían ni a la urgencia, ni a la oportunidad de la agenda política navarra", aseguran.



Los seis consejeros censuran la "deriva autoritaria y patriarcal del partido, que se ha constituido en un hiperliderazgo machista", por lo que han optado por dimitir para no legitimar "una dirección en Navarra que, por su propia falta de solvencia, irresponsabilidad y soberbia, nunca puso en práctica el mandato de Vista Alegre II de 'Unidad y Humildad', cebándose especialmente con las mujeres que mostraban tener criterio político propio".



En Podemos Navarra, agregan, "se aplica a compañeras y militantes de base, comprometidos con el proyecto desde sus orígenes, la ley mordaza, imponiéndose un clima inquisitorial irrespirable en todos sus espacios, con la connivencia de su dirección, cuando no promovida por ésta, como en el caso de Laura Pérez".



Asimismo, los consejeros entienden que la única solución pasaría por la dimisión de Eduardo Santos y de su Consejo de Coordinación (Ainhoa Aznárez Igarza, Daniel López Córdoba, Patricia Ruiz, Carlos Amatrian, Ricardo Feliu y Eva Calleja Novales) "como máximos responsables de la fractura de un partido que, habiendo sido clave para propiciar el cambio, ha roto la unidad que ocupó su espacio político".

