Un total de 570 comercios representados por sus respectivas asociaciones zonales, más la Federación de Comercios Denok Bat, han denunciado los llamados "días sin IVA" de las grandes superficies, que fomentan "un consumo engañoso e impulsivo".



Estos comercios consideran en un comunicado que ésta es "una práctica confusa", ya que el consumidor "asume que el descuento se basa en el tipo de IVA más alto (21%), cuando en multitud de ocasiones el descuento es inferior, según el producto que se compre y el tipo de IVA que conlleve".



"Estas campañas se han convertido en algo habitual en los medios de comunicación, y trasladan, de forma periódica y con formatos muy agresivos al consumidor, la idea de que consumen sin pagar impuestos de forma implícita, algo que por supuesto no es cierto y simplemente se utiliza el Impuesto sobre el Valor Añadido que pagamos todas y todos a la Hacienda Foral como una herramienta de marketing", aseguran.



En este sentido, entienden que estas acciones de los grandes operadores "son negativas para el conjunto de la sociedad navarra", mientras que los comercios de proximidad, en cambio, "apuestan por la venta cercana, pagando sus impuestos a ayuntamientos y mancomunidades, así como al resto de entidades públicas, suponiendo una importantísima fuente de financiación gracias al gran número de autónomos que principalmente desarrollan su actividad en bajos comerciales".



Estos comercios denuncian que estas campañas "se deleitan comunicando a nuestros vecinos que es mejor comprar los 'días sin IVA', los días que no pagamos impuestos, los días que no contribuimos a la sanidad o educación pública, los días que es mejor tributar en paraísos fiscales y no contribuir entre todas y todos en desarrollar una sociedad sensata y sostenible".



Por estos motivos, los más de 570 comercios de las zonas de Bortziriak, Malerreka, Baztan, Sakana y barrios de Pamplona "quieren decir alto y claro que están en contra" de esas campañas y por tanto trasladarán a sus clientes mediante una campaña de sensibilización "la necesidad de no acudir a comprar 'los días sin IVA', los días sin servicios públicos, y sin impuestos".

