UPN, PSN y PP piden la dimisión de Laparra por la adjudicación del centro juvenil

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha afirmado, sobre la "errata" en torno al procedimiento de adjudicación de un contrato de asistencia técnica para la gestión de 16 plazas mixtas de centro de día de justicia juvenil, que "no hay ninguna vulneración de la ley, todo se ha hecho acorde a derecho". La oposición le ha acusado de "mentir" y ha pedido su dimisión.

Laparra ha manifestado que "no hay absolutamente ninguna irregularidad en todo el procedimiento de licitación de este concurso, hay un respeto escrupuloso de la ley de Contratos". Según ha dicho, "la revisión que pueda hacer la Cámara de Comptos va a llegar claramente a la misma conclusión". "Nunca hubo intención de adjudicar o favorecer a una entidad", ha aseverado.

Laparra ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN, PSN y PPN, para explicar el "error" al aparecer en los pliegos el nombre de una entidad y que, ha dicho, "fue subsanado". Ha trasladado un informe del secretario general técnico del departamento de Derechos Sociales en el que se detalla que, según informa la unidad gestora del contrato, "la Subdirección de Familia y Menor de la ANADP solicitó a la entidad Berriztu su colaboración en la determinación de las prescripciones técnicas al venir prestando el servicio que se licitaba en otra CCAA".

Según continúa, "nada impide a las unidades gestoras de los contratos solicitar criterios técnicos a las empresas especializadas en las materias de que se trate, intervención que queda condicionada a la prohibición de que dichas empresas concurran a la licitación".

El vicepresidente ha detallado que Berriztu no concurrió a la licitación y que "ninguna entidad lo hizo, declarándose desierto el contrato". Se ha referido al informe para indicar que "no se aprecia por tanto incumplimiento de la ley foral de Contratos". "Tampoco consta que se haya presentado reclamación en materia de contratación o recurso administrativo contra la licitación", añade.

Laparra ha comentado que el informe indica que "el expediente de contratación para la gestión de 16 plazas mixtas de centro de día se halla completo y es conforme a derecho, siéndolo de igual modo la participación de empresas en la determinación de las especificaciones técnicas, participación que con la ya derogada ley foral de contratos Públicos supone la imposibilidad de que la empresa de que se trate concurra en el procedimiento en el que hubiera intervenido, quedando garantizados así los referidos principios".

El vicepresidente ha comentado que "no es extraño que quede desierta" la adjudicación y que "ni de esta ni de otras circunstancias puede deducirse que hubiese intención de adjudicar el servicio a la entidad referida".

Ha manifestado Laparra que "un centro de día de justicia juvenil es necesario, es una obligación legal y viene siendo incumplida desde hace 18 años". "Es una necesidad ineludible para cumplir la ley y atender debidamente a los menores", ha expuesto, para comentar que "son muchas las CCAA que tienen este servicio en marcha".

Laparra ha insistido en que "la empresa no se presenta y lo que eso demuestra es que no tenía intención de presentarse más que lo contrario" y ha criticado que "UPN siga en un intento de intoxicar y confundir". "El concurso queda desierto por no presentarse ninguna entidad. La entidad confirma públicamente el proceso y que incluso teniendo intención inicial de presentarse, es el Gobierno el que le dice que no puede presentarse y acepta esos condicionamientos", ha comentado, para apuntar que "en todo momento ha sido conocedora de que no podía hacerlo en cumplimiento de la ley de Contratos".

El vicepresidente ha indicado que desde la oposición "se ha dicho que la citada entidad era la única que cumplía las condiciones y que éstas eran extraordinarias, cuando esas condiciones son las mismas que se han planteado en 2017 y se las copiamos a ustedes -UPN-". "La solvencia técnica de profesionales que se pide es igual que en la mayor parte de licitaciones e incluso las titulaciones profesionales que se exigen plantean introducir nuevas titulaciones universitarias porque van cambiando y esto hace que el concurso es más abierto en cuanto más entidades podrían cumplirlo", ha añadido.

El vicepresidente ha señalado que el primer contrato que gestiona Berriztu en Navarra es de 2004 y por un periodo de vigencia de 75 años. "En 2016 hemos modificado la vigencia de ese contrato, que era excesivo, junto a algún otro, y reducido a un tiempo estándar, 4 años", ha explicado, para señalar que "si algo hemos hecho con Berriztu ha sido perjudicarles, les hemos reducido la duración de uno de los contratos".

"DIMISIÓN" Y "MENTIRA"

La representante de UPN Maribel García Malo ha señalado que el tema es "grave". "Una empresa no puede hacer los pliegos de un concurso y menos esa empresa puede tener ánimo de presentarse; y la empresa se iba a presentar", ha criticado, para señalar que el consejero ha dicho "mentiras". "Usted dijo que esta empresa no se iba a presentar, sabemos que sí y si ha mentido tiene que dimitir", ha opinado. Ha criticado que Laparra ha acudido "poco preparado" a la comisión, con un informe de una hoja que "no dice que las actuaciones realizadas sean legales, sólo dice que no se ha presentado la empresa".

La parlamentaria socialista Nuria Medina ha señalado que "esto nunca había ocurrido", y ha mostrado sus dudas por que "esta empresa sea la única que cumpla los requisitos de experiencia de dos años, que los talleres que propone sean unos en concreto...". "Así que si ladra como un perro, come un perro y se mueve como un perro entienda que pensemos que es un perro", ha dicho, para señalar que esta adjudicación es "una chapuza". Ha indicado que si el consejero no responde a todos los detalles de este caso "tendrá que dimitir", petición que finalmente hizo.

Por su parte, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha mostrado su "indignación" por un hecho de "extrema gravedad". "Esta acción pone en tela de juicio las adjudicaciones anteriores", ha dicho, para señalar que "existe una preocupante inseguridad jurídica". Ha criticado que Laparra "pone en práctica la política del ventilador" y ha expuesto que "ningún hecho le da a usted la razón en este caso". "Usted sabía que la empresa tenía la voluntad de participar y se sabía adjudicada", ha indicado a Laparra, a quien ha acusado de "mentir".

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha señalado que "desde el minuto uno en que se detectó el error, se subsanó, se reconoció sin mayor problema por el departamento" y ha opinado que "el proceso ha sido perfectamente explicado". "No se ha producido ninguna irregularidad y menos ninguna ilegalidad", ha afirmado, para señalar a la oposición que "este fregado lo han montado ustedes".

La parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde ha indicado que se han reunido con Berriztu y que les trasladó que, fruto de una colaboración de trabajo, "presentaron el proyecto del centro de día de Vizcaya". "También comentaron que se les dijo que no se podían presentar al concurso", ha aseverado la parlamentaria, que ha añadido que Berriztu "quería gestionar el centro de día pero que al presentar el proyecto de Vizcaya pecaron de 'pardillos' porque eso ya les impedía presentarse".

El representante de Podemos Mikel Buil ha indicado a la oposición que "si creen que se ha cometido una ilegalidad, denúncienla". "Tenemos que disponer de recursos suficientes y constantes para los menores", ha defendido, para señalar que "esto fue un error".

José Miguel Nuin, de I-E, ha señalado que "las explicaciones del consejero son rigurosas y exhaustivas". "No hay irregularidad ni ilegalidad, el expediente es legal y se ha llevado conforme a derecho", ha manifestado, para indicar que "no hay ningún trato de favor".

