UPN dice que "el PNV viene al rescate de Barkos", noqueada tras los presupuestos

Los diputados de UPN, Íñigo Alli y Carlos Salvador, consideran "muy significativo que el PNV haya tenido que venir a Navarra al rescate de la presidenta Barkos, que se ha quedado fuera de juego y noqueada al conocer el acuerdo alcanzado por UPN".



De esta forma se han referido a la presencia en Pamplona del portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban.



Esto es "una muestra más de su debilidad", señalan en un comunicado, en el que dicen que los ciudadanos deberían preguntar al Gobierno foral "qué ha hecho para que llegue inversión a Navarra", ya que solo les consta que "se negaron a firmar un convenio con el Gobierno Central para la llegada de la alta velocidad".



Al respecto sostienen que "si no hubiera sido gracias a los acuerdos alcanzados por UPN para la aprobación de los Presupuestos de 2017 y para los de 2018, en Navarra no se estaría haciendo nada".



Respecto a las declaraciones del portavoz del PNV en el Congreso, en las que ha acusado a UPN de chantajear al Gobierno central y de vetar sus enmiendas para Navarra, dicen que la única potestad para vetar enmiendas corresponde al Gobierno de España, en ningún caso a ningún partido político y recuerdan que el Gobierno le vetó a UPN una enmienda en materia de energía fotovoltaica.



"Lo que hizo el PNV, y así consta de manera documental, fue registrar diversos escritos con fechas 12 de mayo y 16 de mayo ante la Mesa de la Comisión de Presupuestos para solicitar la retirada de varias enmiendas, entre ellas las que tenían afección a Navarra", señalan.



En su opinión, "el PNV y, en concreto el señor Esteban, está totalmente obsesionado con Navarra, pero no para favorecerla, sino para anexionarla a Euskadi", a lo que añaden que la comparación de la cantidad conseguida para la Comunidad Autónoma Vasca, más de 500 millones de euros, contrasta con los 4 que pidieron para Navarra.



Señalan además que "no parece que la palabra de Aitor Esteban tenga mucha credibilidad, habiendo votado a favor de la aprobación de los Presupuestos Generales cuando habían dicho que no lo harían si no se levantaba la aplicación del 155 en Cataluña, algo que a día de hoy aún no se ha producido".



Tras manifestar, en relación con el convenio económico, que parece que el "PNV tiene muy poca memoria", aseveran que Esteban ha confirmado que "el PNV vive de la mentira y el engaño".



"En lo único que ha dicho la verdad es en que desde hace años UPN es el único partido que le ha parado los pies y le ha dicho verdades a la cara denunciando sus falsedades, su influencia desmesurada, su chulería y altanería. Pueden preguntar a los periodistas de Madrid sobre él", agregan.



Los regionalistas concluyen recordando el contenido de su acuerdo y asegurando que esa inversión "no la ha conseguido ni el actual Gobierno de Navarra ni ningún otro partido".

