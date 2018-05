El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado hoy a UPN de impedir las inversiones que para Navarra ha defendido el PNV en el Congreso, así como el acuerdo entre los gobiernos central y foral para la actualización del Convenio Económico.

Tras afirmar que en el PNV están "hartos" ya de las actitudes "antinavarras" de UPN, Esteban ha explicado que la gota que ha colmado el vaso y les ha hecho hablar es saber que los regionalistas dicen que el PNV retiró sus dos enmiendas a los Presupuestos del Estado de 2018 sobre Navarra porque quiso.

Se trataba a una iniciativa sobre actuaciones en un embalse de cola de Itoiz y un proyecto urbanístico de rehabilitación de vivienda en Tudela que se retiraron "por responsabilidad" y después de que el Gobierno central, "desesperado", llamara para pedir "por favor" al PNV que las retiran porque "si no los presupuestos se iban al carajo".

Para Esteban hubo "un chantaje de UPN" al exigir que el PNV nada tuviera que ver con Navarra y a cambio los dos diputados regionalistas apoyaban los Presupuestos, unos votos tan imprescindibles como los del PNV para aprobar las cuentas.

Pero esta actitud, según ha precisado en conferencia de prensa, no es nueva, se remonta a principios de 2017, cuando el PNV quiso como ahora "hacer algo por Navarra" y entonces a cambio de sus votos a los Presupuestos de 2017 reclamó al Gobierno central, entre otras cosas, que cerrara el cuerdo con el Ejecutivo foral sobre la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado.

"No se hace. ¿Por qué?. Porque UPN torpedea continuamente al Gobierno y le presiona para que no se haga", ha asegurado Esteban, y ha comentado que la situación se prolongó hasta diciembre y no más porque ya se acaba el año y él personalmente avisa "al ministro y al presidente" que si no se firma con el Ejecutivo foral ese acuerdo el PNV no negociarán los presupuestos de 2018.

"Nosotros siempre pensamos que es mejor un beneficio para nuestros conciudadanos que un beneficio muy corto y de muy corta mira que sería partidista", ha dicho, y ha añadido que el PNV "siempre" ha intentando "sacar cosas para Navarra" porque lleva cien años en esta tierra y "tenemos todo el derecho del mundo".

Un actitud que ha diferenciado "con la caradura" de UPN, que en "Moncloa dice que están obsesionados" con impedir al PNV cualquier iniciativa sobre Navarra, por lo que, para evitar otros problemas, presentaron "a través de Canarias" una enmienda que flexibilizar las inversiones en la Comunidad foral.

Por eso Aitor Esteban ha advertido de que "se puede no jugar limpio en lo político pero recrearse en la suerte es demasiado y lo que no vamos a tolerar es que digan que hemos retirado las enmiendas gratis eta more y que no estamos haciendo nada por Navarra cuando uno de nuestros objetivos e ideas ha sido siempre ayudar", actuando "de buena fe y sin perjudicar la buena marcha de la gobernabilidad y la política".

"UPN está absolutamente descolocado políticamente, están bastante perdidos", ha subrayado, e invitado a preguntar "la opinión que tienen de ellos en Moncloa" porque "sería muy aleccionador, tanto del "propio presidente" como de "sus colaboradores más cercanos".

Y ha agregado que cuando un partido "no es capaz de distinguir entre la confrontación partidista, que tiene sus más y sus menos, y el beneficio o perjuicio a sus ciudadanos, es que está completamente desnortado".

Por su parte el presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha acusado a UPN de "cortoplacismo y males artes" y de "impedir inversiones" para Navarra por sus "obsesiones antivasquistas".

Selección DN+