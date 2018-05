El niño de 9 años ya ha consumido su tiempo para jugar a la consola. Y su hermano, de 4, debe vestirse “de domingo” para ir a un cumpleaños y no con el chandal que quiere. Ninguno acepta esa “orden” de sus padres y montan en cólera. Se enfadan, gritan, se tiran por el suelo... En definitiva, no soportan no haberse salido con la suya. O como dicen los expertos: “no toleran la frustración”. De esta situación, habitual en la mayoría de familias, habló el psicólogo José Luis Go