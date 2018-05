SATSE denuncia que la Administración somete a enfermería a "humillación"

El Sindicato de Enfermería y Fisioterapia en Navarra (SATSE) ha denunciado hoy la "humillación" a la que la Administración somete a Enfermería y la "continua mala praxis que ejercita la consejería de Salud en la gestión del Sistema Navarro de Salud".

La secretaria autonómica de SATSE, Mª José Algarra, y la vicesecretaria del sindicato, Raquel Bengochea, han rechazado este viernes en rueda de prensa el proyecto de modificación del Decreto Foral 347/1993.

Una iniciativa que consideran "una aberración que para nada responde a la profesionalización de los servicios públicos" y que supone "una fragmentación del sistema sanitario que no se justifica con ningún estudio de viabilidad, eficacia, competencias, necesidad y mejora real de organización". Modificaciones que "sólo se entienden en un contexto de interés particular, partidista y electoral", han asegurado.

Entre las modificaciones propuestas en el borrador, el sindicato ha resaltado "la que expresa división entre Jefaturas Médicas y No Médicas" que "solo alimenta el retorno a jerarquías anquilosadas donde no existía unión ni equipo". Una decisión "impropia de los tiempos en los que vivimos, en donde los equipos sanitarios trabajan en bloque en pro de una mejor asistencia sanitaria y no a favor de un determinado perfil profesional", ha subrayado.

Para SATSE, esta medida "sólo agrava más la situación de las profesionales de Enfermería que poco a poco se van viendo despojadas de los derechos y obligaciones que tanto tiempo les ha costado conseguir mediante el trabajo y la formación en los campos de la asistencia, la investigación o la gestión".

Desde febrero del 2017, el Sindicato de Enfermería ha experimentado las prácticas "más ruines que una Administración puede ejecutar para llevar a cabo su hoja de ruta", ha señalado en un comunicado.

También ha apuntado que las Sociedades Científicas de Enfermería respaldan la postura de SATSE en contra de la "discriminación" que la Consejería de Salud hace entre los profesionales sanitarios "imponiendo un perfil profesional frente a la eficacia de un equipo asistencial".