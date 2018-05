La parlamentaria Laura Pérez, expulsada recientemente de Podemos, ha afirmado sobre el posible cambio de nombre del grupo parlamentario de Podemos que "hay mucha gente con la que hablar previamente" y ha esperado que puedan resolver la situación en el seno del grupo "de la forma más cordial posible".



El grupo parlamentario de Podemos, en el que son mayoría los críticos con la dirección actual de la formación morada, tenía previsto celebrar este viernes una reunión informal para abordar el posible cambio de nombre del grupo en la Cámara foral, además de otros asuntos, un encuentro que en principio se ha pospuesto.



En este sentido, Laura Pérez ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que "no hay ninguna prisa" y ha destacado que el cambio de nombre del grupo es "un tema que queríamos discutir internamente" y que "hay que hablarlo con muchísima más gente", al ser un tema que "no sólo incumbe al grupo parlamentario".



Ha remarcado, además, que "existen éste y varios otros temas que tratar" y ha esperado que "sepamos resolver la situación de la forma más cordial posible" en el seno del grupo parlamentario.



Preguntada por si ya barajan algún otro nombre concreto para el grupo, ha dicho que no y ha subrayado que el cambio de nombre "sería un mero trámite, lo mismo que la portavocía, que se podría volver a cambiar llegado el caso". En su opinión, "lo que hay que discutir aquí es sobre contenidos políticos, programas y cuál es la dirección que va a llevar la actual dirección del partido, si va a recular o no".



Para Laura Pérez, "desde luego" no tiene "ninguna pinta" que vaya a ocurrir y ha considerado de "una gran torpeza e irresponsabilidad todo lo que han hecho hasta ahora" desde la dirección del partido. "Pero nunca es tarde para rectificar", ha argumentado.



Por otro lado, al ser cuestionada por si considera que no llegar a un consenso sobre el nombre del grupo parlamentario podría suponer que se rompa, ha asegurado que "eso es algo que no se contempla, al menos por nuestra parte", ya que "somos muy conscientes de la importancia de que el grupo se mantenga unido".



A este respecto, ha advertido de que en caso de que el grupo parlamentario se desgajara, en la Mesa y Junta, "donde el portavoz tiene una representación ponderada de siete, se perderían esas mayorías, lo que conllevaría que las tramitaciones parlamentarias, ya sean del Parlamento o proyectos del Gobierno, se pudieran echar atrás en favor de UPN, PSN y PP".



"Eso es una gran irresponsabilidad que hasta ahora nosotros hemos dicho que no vamos a cometer, motivo por el que continuo en un grupo del que he sido expulsada formalmente como miembro del partido", ha agregado.