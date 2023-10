Gonzo: "Necesité ayuda profesional porque me iba a enfrentar a un gran cambio emocional"

Vuelve 'Salvados' con una nueva temporada que arranca con el programa más personal de su presentador. El periodista Fernando González 'Gonzo' (Vigo, 47 años) se desplaza a su ciudad natal para reencontrase con exalumnos de clases, familiares y profesores para reconstruir la historia de su colegio, el Santiago Apóstol, uno de los centros señalados por investigaciones periodísticas donde se sufrieron abusos sexuales y agresiones físicas.

El formato, que cumple quince años desde su estreno en 2008, regresa esta noche a La Sexta (21:30 horas) para dar voz a víctimas e intenta hacer un ejercicio terapéutico sobre situaciones que afectaron a una generación de alumnos.

¿Qué fue lo que le hizo dar el paso para contar esta historia?

Fue un proceso muy largo porque es una historia personal. 'Salvados' ha sido algo más que un trabajo profesional. Uno se va haciendo mayor y empieza a hablar con otras personas, y ve que su vida escolar llama mucho la atención. Entonces te vas dando cuenta de que igual lo que viví yo no lo tendría que haber vivido. Empiezas a descubrir que aquello del pasado también condiciona tu vida y forma de ser. Todo eso ha sido un proceso personal, aunque es cierto que cuando empiezan a salir los casos de historias de abusos sexuales en la Iglesia, empiezo a ubicar la historia que nosotros vivimos en el colegio. No era algo aislado y era un asunto que tenía y debía salir a la luz. Tuve que superar ese miedo y el proceso tampoco fue sencillo. Necesité ayuda profesional porque me iba a enfrentar a un gran cambio emocional.

¿Fue su entorno el que le convenció para hacer este programa?

Me convencieron muchas cosas. ¿Cuántas veces he levantado el teléfono o he hablado con gente para convencerla de que se siente conmigo y me cuente una parte horrible de su vida? Esa llamada igual es la que te tienes que hacer tú internamente. Si eso lo he hecho con otras personas, ¿ahora voy a ser yo el que no se quiere desnudar sabiendo el beneficio que puede tener ese trabajo? Por otra parte, me quise armar de una seguridad que no tenía antes de hacer el programa. Y también dije: 'joder, si esa persona que sufrió abusos ha contado algo más grave de lo que viví, ¿cómo no voy a poder hacer este 'Salvados'?'

¿Fue terapéutico?

Ha sido completamente terapéutico. Hacer este 'Salvados' significó algo que creo que tiene mucho valor en la vida, que es superar un miedo. Que no te condicione. Yo lo superé y eso es algo que te ayuda a tener más confianza y seguridad. Además, ves que has hecho lo correcto. No me ha ayudado a cerrar, pero sí a acomodar ciertos recuerdos y, a lo mejor, a responsabilizarme muy malamente de algunas cosas que pasaban en mi vida, y entender que pudieron estar condicionadas por el ambiente del que yo venía.

¿Intentaron localizar o entrevistar a algunos de esos profesores y sacerdotes que abusaron de alumnos?

No. La cuestión era escuchar a los que lo sufrieron y a los que convivimos con aquello. A esos niños que, con 11 años, ven llegar a un compañero con semen en la mano. ¿Cómo te afecta eso? ¿Cómo recuerdas la forma en la que reaccionas? ¿Y los profesores? Lo que hicieron los abusadores se sabe y no tiene defensa ninguna. -¿Qué podemos hacer como sociedad para reparar el daño de las víctimas? -Lo primero escuchar, porque quienes lo cuentan tienen esa necesidad. Los adultos que han accedido a contarlo ahora lo han discutido durante años. Y también tenemos que posicionarnos contra todo esto.

¿Puede adelantar los próximos temas de la nueva temporada?

Tocamos temas que suelen ser habituales en lo que llamamos la opinión pública y la publicada. Hay algunos asuntos, como por ejemplo que se sabe que en España mueren cada año más de 800 personas trabajando. Pero, ¿qué pasa cuando una persona fallece en el trabajo? ¿Por qué se siente obligada a ir a un puesto de trabajo, aunque a lo mejor las condiciones no son las necesarias? ¿Cómo le afecta a una familia? Lo queremos contar escuchando a los que lo viven y sufren en primera persona. Pero también queremos abordar historias alegres. Queremos acercarnos a la gente en esta nueva temporada. Además, habrá también política que, evidentemente, está muy viva ahora mismo.