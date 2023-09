El Conquistador 2023: Estos son los 33 concursantes

El Parque Nacional de los Haitises de la República Dominicana acoge a los nuevos 33 participantes de El Conquistador, que comenzaron su aventura este pasado lunes por la noche. Todos tendrán que superar una pruebas físicas superexigentes y demostrar su fortaleza mental para conseguir el premio de 100.000 euros. Los concursantes se dividirán en tres equipos que contarán con un líder que dirija su aventura.

Así son los 33 participantes de El Conquistador, cuyas aventuras y desventuras podrán seguirse en La 1 y RTVE Play los lunes a partir de las 22.35 horas.

'Polvillo' (22 años, Sevilla)

Conocido como 'Polvillo', Jaime es de profesión barrendero y humorista. Es un chico muy alegre, con mucho carisma que no practica ningún tipo de deporte. Se considera muy positivo y no le gusta la gente que se está quejando constantemente, ni la gente seria. Le encanta cotillear, el 'piqui, piqui', como dice él. Le apasionan la televisión, los realities y su sueño es participar en uno... Uno de sus gritos de guerra es: "Te arrrrrrassssstrrrroooo".

RTVE

Mireia (36 años, Valencia)

Mireia Cabañes se dedica al surf adaptado. Superó un cáncer de pequeña y a raíz de ello tiene una pierna ortopédica. Practica todo tipo de deportes y dentro del surf ha sido campeona de España y subcampeona del mundo de parasurfing. No tiene miedo a nada y no hay reto que se le resista. No va a permitir que nadie le diga que no puede o que intenten protegerla. Su lema es: "Los límites están en la mente y todos podemos con todo".

RTVE

'Agus' (24 años, Barcelona)

Agustí Sarrias viene de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y es panadero. Se define como hippie y deportista y amante del mar: practica paddle-surf, windsurf y skate. Es muy ambicioso y competitivo. Dice que por ganar haría de todo, hasta hacer trampas. Sus rizos de oro hacen de él todo un seductor. Se considera líder.

RTVE

'Amayita' (35 años, Guipúzcoa)

Amaia Blanco es de Tolosa, pero vive en Zizurkil (Guipúzcoa). Trabaja de administrativa y practica crrossfit y halterofilia. De fuerza dice estar sobrada y se ve capaz de ser ganadora. Va a por el premio, y —según ella— quien dice que no le interesa solo el dinero miente. Se ríe de sí misma y se enciende rápido pero no es rencorosa. Se considera pequeña pero matona.

RTVE

David Seco (50 años, Vizcaya)

David es de Busturia y exciclista profesional. Ha sido ganador de El Conquistador vasco, capitán en cincoo ediciones y copresentador en otra. Su lema es "ganar, ganar y ganar". Dejó de competir profesionalmente hace 12 años y está considerado como uno de los mejores en su categoría a nivel internacional. Lleva más de dos años sin hacer deporte, pero se mantiene en forma. Quiere demostrar que es un auténtico conquistador y que la edad no es un impedimento.

RTVE

Mar Garrido (46 años, Cádiz) y Magda Venegas (41 años, Barcelona)

Mar Garrido, de Conil de la Frontera, y Magda Venegas, de Barcelona, son restauradoras y pareja desde hace menos de un año. Mar es competitiva, observadora, estratega, le molestan los gritos, y la gente que llama la atención. Tiene alma de líder, no le gusta perder y su punto débil es su temperamento. Siempre ha practicado deporte y se atreve con todo. Magda está muy enamorada de Mar y también posee un fuerte carácter. Dice que su mejor forma de llevar a su pareja es con el amor. No tiene miedo a nada, dice que la vida le trajo sin miedos y que la mala fe la puede.

RTVE

Yuri (24 años, Madrid)

Yuri de Andrés está desempleado y viene de Valdemorillo. Es animador infantil y le gusta ser un niño más. Tiene un perfil deportivo: ha hecho escalada, slackline y últimamente practica alpinismo y montañismo. Al hablar suelta muchas palabrotas, aunque su novia le pide que no lo haga. Ha prometido comportarse en la aventura. ¿Lo conseguirá?

RTVE

Andrea Azkune (32 años, Guipúzcoa)

Andrea es entrenadora personal, natural de Hondarribia. Exconcursante y excapitana en la edición vasca de El Conquistador. En 2021 fue campeona de España de carreras de obstáculos de 12 km. Tiene genio y mucho carácter. Muy transparente, dice todo lo que piensa. Se caracteriza como alguien que nunca tira la toalla. Tiene alma de líder.

RTVE

Lucas 'Chase' (31 años, Madrid)

Lucas Ramis viene desde Las Rozas, Madrid y es life coach. Estudió biología y se fue dos años a Ecuador a vivir con primates. Le llaman "chase" porque persigue a su presa hasta que la coge. Según él, sus tres virtudes son ser una persona resiliente, con ganas de aprender y creativo. Asegura que no le gusta perder el norte porque pierde el control de su respuesta emocional. Físicamente está muy preparado, hace gimnasia de mantenimiento y ha practicado rugby, escalada y surf, entre otros deportes.

RTVE

Pau (25 años, Alicante)

Paula Olmos vive en Elche y actualmente está opositando a Guardia Civil mientras trabaja como profesora de educación física de primaria. Le encanta hacer deportes: crossfit, musculación y ahora, yoga. Fue campeona de España en balonmano, jugó en primera, en división de honor. Piensa que psicológicamente lo pasará peor que físicamente en la aventura.

RTVE

Euxebi (25 años, Guipúzcoa)

Euxebi Hidalgo es de Tolosa, highliner y mochilero. Se denomina "pijipi", ni pijo ni hippie, y se considera muy sincero. Le encanta la naturaleza y buscarse la vida. Euxebi piensa que sería una pieza importante en el equipo porque sabe hacer fuego, subir árboles, pescar con una pita... Su deporte estrella es el slackline en altura con arneses. A través del slackline ha aprendido a quererse y a valorarse. Se considera una persona muy tranquila y sincera.

RTVE

Anita Williams (25 años, Barcelona)

Ana Arboleda, más conocida como Anita Williams, es actriz y modelo de Barcelona. Fue madre muy joven y se considera una superviviente por la vida que ha tenido. Ha practicado taekwondo, natación, tenis, pádel y hace esquí, snow, wakeboard... Si le atacan se defiende, es transparente. Se entiende más con los hombres porque dice que las chicas le tienen envidia. Le gusta llamar la atención. "No abandonaría jamás", dice mientras asegura que El Conquistador es un reto para ella.

RTVE

'Azo' (22 años, Canarias)

Carlos Azofra es estudiante de enfermería en Las Palmas (Gran Canaria). Tiene un carácter pausado y muy formal. Juega a hockey en línea en un equipo de primera división. Le gustan los realities desde que era pequeño. Tiene espíritu aventurero y lo que más le llama del concurso son las pruebas físicas. Cree que puede ayudar a liderar el equipo.

RTVE

'Mati' (35 años, Mallorca)

Matías Padial es un camarero de que viene de Palma de Mallorca. Practica crossfit, calistenia, bici y buceo. Muy competitivo consigo mismo, tiene mucha autoestima. Le encanta la televisión y los realities, habiendo participado ya en varios programas.

RTVE

Andrea (28 años, Alicante)

Andrea Llorca es profesora de matemáticas y vive en Benidorm. De perfil muy deportista es remera, remó en Castro y ahora en Benidorm. Hace crossfit y pádel. Dice ser paciente, muy constante y un poco nerviosa.

RTVE

'Garri' (25 años, Granada)

María Garrido oposita a Policía Nacional: le encanta la investigación. No hay ningún tema que no resuelva, ella misma descubrió a través de las redes sociales que su novio le engañaba. Cree que puede ganar el concurso. No descarta hacer trampas y piensa que no tendría ningún problema en nominar.

RTVE

Daniel y Miguel Oury (31 años, Castellón)

Los hermanos gemelos Oury vienen desde Viver, en el litoral Mediterráneo. Reconocen que les han confundido muchas veces porque son iguales. Daniel trabaja como director de planta y Miguel es opositor a bombero. Se complementan y ambos están en forma. Practican espeleología, barranquismo y les encantan las actividades extremas.

RTVE

Perla (40 años, Málaga)

Perla Alí Mendoza vive en Marbella (Málaga) y trabaja como store manager y diseñadora. Se define como una persona muy intensa y sexual. Dice que "la aventura no le va a frenar". El deporte que practica es pasear con su perro.

RTVE

'Guyo' (33 años, Madrid)

Yasel Ochoa es un cubano coreógrafo y bailarín. Se considera muy competitivo. Se acomoda a cualquier situación y cree que puede ser líder. Siempre muestra una sonrisa, pero su genio puede ir a peor si ve que las cosas están mal hechas. Practica calistenia, suele andar en zancos, hace capoeira y le gusta patinar. Dice no tenerle miedo a nada.

RTVE

'Nai' (35 años, Barcelona)

Naiara Gil es comercial de placas solares. Se considera muy positiva, y enérgica. Es muy habladora, alegre y dicharachera. No hace deporte, pero eso sí vive en un cuarto piso sin ascensor. Muy impulsiva y con mucho carácter, lo que le puede jugar una mala pasada.

RTVE

'Puma' (39 años, León)

Valentín del Prado es un militar de natural de Ponferrada. Trabaja en la UME (Unidad Militar de Emergencias) y sirvió en Afganistán en 2009. Es uno de los soldados con más experiencia de su batallón. Tiene altas capacidades para trabajar en grupo debido a su oficio. Entre otros deportes ha practicado boxeo y escalada etc.

RTVE

Joana (33 años, Vizcaya)

Joana Flaviano viene de Lezama. Esta exfutbolista profesional del Athletic Club ha sido exparticipante de la edición vasca de El Conquistador. Estudió INEF y ahora trabaja como Policía Municipal. Amante de todos los deportes, sobre todo los de aventura, practica pádel, ciclismo, pesca submarina, surf, escalada... Le gusta ponerse al límite deportivamente hablando. Se implica, lo da todo en las pruebas, disfruta compitiendo. Cree en sus capacidades, se considera una persona hábil y luchadora. Quiere sacarse la espinita y ganar El Conquistador.

RTVE

Montoya (29 años, Sevilla)

José Carlos Montoya es de Utrera y trabaja como conserje de hotel. Con un cuerpo muy tonificado, se considera muy competitivo y pícaro. Le da igual relacionarse con hombres y mujeres, aunque cuenta que al final siempre surge "la chispa del amor con las mujeres". Muy seguro de sí mismo, de familia flamenca, le encanta cantar y alegrar a los demás.

RTVE

'Azu' (25 años, La Rioja)

Azucena Tejada es de Logroño y trabaja como funcionaria en la administración local. Está harta de estereotipos y que le vean como una princesa. Es una todoterreno, se atreve con todo. Su deporte estrella es la escalada, pero ha hecho todo tipo de deportes. No hay ningún deporte que no practicaría. Se considera líder, tiene mucha paciencia, pero si vas a por ella, no se va a callar.

RTVE

Gorka (29 años, Guipúzcoa)

Gorka Ibarguren es de Oiartzun y trabaja como operario de papelera. Serio, concentrado en lo que quiere hacer es muy competitivo. "Menos el ajedrez me gusta todos los deportes". Es crossfitero y surfista. Antes hacía pesca submarina de ahí su apodo el "depredador emperador". Dice ser algo obsesivo, que cuando se le mete algo en la cabeza va a por ello. Quiere intentar cumplir el sueño de ganar este concurso. Para él son imprescindibles el deporte, el sexo y la fiesta, pero sobre todo comer. Dice que abandonar, no puede ser una opción porque se fallaría a sí mismo.

RTVE

Pepa (54 años, Jaén)

Pepa Sanz, es de Jaén, pero vive en Foyos (Valencia). Es una entrenadora polivalente, muy competitiva y con mucho carácter. "Hago todos los deportes menos yoga". Posee un físico muy marcado y es muy corpulenta a pesar de su estatura (1,58 m). En el gimnasio suele meter caña a los jóvenes que entrenan con ella. Odia que le llamen señora.

RTVE

'Loren' (43 años, Navarra)

Lorenzo Durán es navarro de Noain y se dedica a trabajos verticales. Se considera un chico muy social y divertido. Es muy enérgico y le gusta mucho la adrenalina. Tiene un cuerpo muy trabajado y musculado. Practica todo tipo de deportes y se apunta a un bombardeo: escalada, puenting, paracaidismo... Además, lleva más de 20 años haciendo capoeira. Asegura que nunca abandonaría el programa y que va a por todas.

RTVE

Carmen (37 años, Vizcaya)

Carmen Hernández es una influencer que vive en Berango. Más conocida como 'Trimadre de Princesas' en las redes sociales, donde habla de moda, de su familia y de su vida, le apasiona el crossfit desde hace dos años. Es muy competitiva y ambiciosa. Tiene mucha paciencia y sabe tomar decisiones en momentos de mucho estrés. Otra de sus pasiones es su familia, madre de tres niñas y dos perros. Su casa la define como una pequeña jungla. Tiene ganas de afrontar una nueva aventura. Para ella la actitud lo es todo.

RTVE

'El Carni' (44 años, Sevilla)

Juan Antonio Elena, 'El Carni', vive en la Algaba (Sevilla) y es carnicero. Lleva 20 años casado con su mujer Loli, quien dice que, como entre en el concurso, se separa porque ella es muy reservada. Se considera algo deportista. Entre sus aficiones está la de nadar y practica paddel surf. Considera que le va a ayudar el servicio militar que hizo en Tenerife en 1979. Se considera alocado y picarón. Es sevillista y dice que o gusta mucho o se le odia. Dice las cosas sin filtro y le encanta Camela.

RTVE

'Finito y Keroseno' (26 y 25 años, Málaga)

Mario y Pao Ramírez, 'Finito' y 'Keroseno' son naturales de Ronda .Su madre se suicidó y a raíz de ello empezaron a expresarse artísticamente a través de las redes. Son tiktokers, pero además de crear contenido en sus redes, son empresarios de comida nepalí. Mario más conocido como 'Finito', es el mayor de los dos y tiene un físico llamativo. Fibroso, se considera muy impulsivo. Pao, más conocido como 'Pao Keroseno', se siente identificado con el keroseno, "el combustible que te hace volar".